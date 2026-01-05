AGENDA
Cavalcada de Reis
RECOLLIDA DE CARTES I CAVALCADA DE REIS
12 h Vine a portar la teva carta per als Reis Mags al Patge Reial!
18 h Calvacada de Reis. Iniciaran el seguici reial pels carrers d’Andorra la Vella i aniran cap a Escaldes-Engordany.
FESTES DE NADAL I REIS
16.30 h. Taller de creació de fanalets - Lamlola
18 h. Arribada dels Reis Mags d’Orient i lliurament de cartes.
Diferents espais de la parròquia. Sant Julià de Lòria.
GRAN VISITA DELS REIS MAGS
Viu la màgia i l’emoció amb la gran arribada dels Reis Mags! Hora: 17.30 h. Plaça de les Fontetes. La Massana.
CAVALCADES DELS REIS MAGS D’ORIENT
Encamp: Ses Majestats sortiran a les 18 h i recorreran els carrers de la vila fins al parc de l’Ossa. Hora: 18 h.
Pas de la Casa: els Reis d’Orient baixaran per les pistes d’esquí amb retrac i acompanyats de la tradicional baixada de torxes fins a la plataforma de Grandvalira. Hora: 19 h.
CAVALCADA DE REIS
Melcior, Gaspar i Baltasar recorreran els carrers de Canillo amb els seus patges sobre les seves carrosses plenes d’il·lusions i caramels. Hora: 18 h. Canillo.
EXPOSICIONS
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
L’exposició combina Playmobil i mappings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘EL MUSEU DE L’ELEFANT’
Il·lustracions realitzades pel dibuixant Carles Pellejero del llibre El museu de l’elefant, de Joan Peruga. Biblioteca Comunal. La Massana. Fins al 5 de gener.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.