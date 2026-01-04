HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Un missatge estrany podria venir d'una persona que no deixa el seu nom i la veu del qual no reconeixes. Podria, però, sonar important, per la qual cosa et podria molestar al llarg de la tarda. Com pots tornar una trucada quan no saps qui era aquesta persona? No facis cap bogeria. No val la pena angoixar-se per això. Si és important, la persona tornarà a trucar. Recordeu-ho a mesura que passi el dia.
Taure
Aquest no és un dia propici per fer una investigació profunda de cap mena, ja sigui un tema intel·lectual o com armar un nou sistema informàtic. La teva ment no està tan centrada com és habitual i potser temporalment et sigui difícil comprendre conceptes nous que mai no has sentit abans. Això no és una reflexió sobre la teva intel·ligència, només un dels dies distrets que tots tenim. Per demà, tot ha de ser normal una altra vegada.
Bessons
Un amic que coneixes des de fa anys podria provocar-te, de sobte, una gran commoció en dir algunes coses desagradables que mai no hauries esperat d'ell o ella. Si diu aquestes coses sobre tu, pots haver de molestar-te perquè no és just ni està justificat! De vegades és difícil perdonar aquestes coses, però fes un esforç per fer-ho. Tal està passant per moments difícils dels quals pots no saber res. Tracta de posar-te al lloc d'aquesta altra persona. Perdona i oblida.
Cranc
Has aconseguit recentment un objectiu molt preuat? Si és així, pot ser que temporalment et confonguis pel que fa al que perseguiràs en el futur. Pots jugar amb una sèrie d'opcions però no tens la seguretat de quina és l'adequada per a tu. Potser cap ho és. Potser la teva meta perfecta encara és a l'horitzó. No pensis que has de començar a treballar en una mica immediatament. Sigues pacient i tingues fe.
Lleó
És possible que et presentin algú nou a la feina. No et sorprenguis si aquesta persona et posa la carn de gallina. Aquest podria ser un senyal d'avís o podria simplement significar que aquesta persona està absolutament terroritzada i per tant actua a la defensiva. No treguis conclusions precipitades sobre aquesta persona fins que arribis a conèixer-la millor. Recordeu sempre donar-li a altres el benefici del dubte quan sigui possible.
Verge
Potser és millor que avui et mantinguis lluny de la teva parella amorosa actual. Tal està tenint alguns problemes molt esgotadors amb la família i a la feina i no està del millor dels humors. Si tots dos es reuneixen, pot ser que trobis la teva parella amb un humor esquerp i poc comunicatiu, i podries ser l'objectiu d'algunes paraules poc amables. En qualsevol cas, prepara't per bregar amb això o per fer una altra cosa aquesta nit.
Balança
Avui pot ser que vulguis concentrar-te en un dels teus projectes privats que t'apassiona molt. Si un dels membres de la teva família no et permet treballar en aquest projecte, explica-li com és d'important per a tu. En general, treballes molt dur, per la qual cosa et mereixes fer allò que vulguis en el teu temps lliure. Simplement actua amb discreció! Ells ho entendran!
Escorpí
Els records del passat llunyà, potser de la primera infància, podrien aparèixer avui a la teva ment contínuament. Pots sentir-te realment sensible i plorar per un conte de fades que la teva àvia et llegia quan tenies cinc anys però, per molt incòmode que això pugui ser, en realitat és una forma positiva d'alliberament. Els vells dolors del passat, fins i tot una cosa tan tonta com això, en realitat poden limitar-te en la teva situació actual. Deixa-ho passar i aprèn del procés.
Sagitari
Potser trobes a faltar un objecte que aprecies molt, potser una relíquia de la família. Que no t'entri el pànic. És probable que estigui en algun lloc de la casa, pot haver lliscat darrere d'alguna cosa o tenir un munt de coses a sobre. En qualsevol cas, és entre altres objectes. Buscar massa, però, podria fer que sigui més difícil de trobar del que hauria. Continua buscant quan tinguis temps i l'objecte probablement apareixerà en un lloc molt estrany!
Capricornio
Avui pots jugar a detectiu. Alguna cosa o algú, potser una mascota, s'ha perdut al teu barri i tu seràs fora, liderant la recerca. L'objecte de la cerca pot resultar evasiu, però és probable que aparegui sense haver patit cap mal. L'únic advertiment: quan busquis, no ho facis gaire lluny. El que busques, és probablement no més lluny d'una o dues quadres. Roman a prop de casa teva i tot ha de sortir bé.
Aquari
Les preocupacions sobre els diners que t'afligeixen avui podrien estar fora de lloc. Segons totes les aparences, la situació financera temporal podria ser una mica difícil, però probablement no tot sigui tan greu com sembla. Abandona el pànic per un moment, asseu-te i revisa alguns números. Probablement descobriràs que un pressupost cuidat i estrènyer-se el cinturó una mica és tot el que necessites per superar aquesta situació. Pots fer-ho.
Peixos
El pensament racional et confon avui, ja que tot sembla estar passant-te alhora. Tothom vol el teu consell, molta gent necessita favors i els que tenen autoritat tenen noves tasques per a tu. Mantingues la calma i no l'agafes contra ningú. Ajuda els més necessitats primer. Adverteix als altres que potser no els pots atendre. D'aquesta manera, no et tornaràs boig/a. Tingues paciència.