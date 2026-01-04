Les més esperades (II)
Un altre clàssic literari, Orgull i prejudici, de Jane Austen, arribarà a Netflix en format de minisèrie –encara sense data confirmada– amb l’actriu Olivia Colman al capdavant d’una trama que explora l’amor, la fidelitat, l’amistat i les diferències de classe, entre altres qüestions.
També basada en una gran novel·la, l’adaptació de l’obra de Margaret Atwood Els testaments s’estrenarà a l’abril a Disney+. L’acció se situa anys després dels esdeveniments d’El conte de la serventa, per centrar-se en el pas a la maduresa de les noves generacions de dones de Gilead, la república teocràtica i totalitària dels EUA.
‘Mujeres imperfectas’ és un intens thriller que arribarà el 18 de març a apple tv
El 29 de gener arribarà la molt esperada quarta temporada de Los Bridgerton (Netflix), amb vuit capítols centrats ara en Benedict, el segon fill de la família. El personatge, interpretat per Luke Thompson, és incapaç de posar seny fins que es troba amb una misteriosa dama en un ball de disfresses.
Prime Video adapta la novel·la d’Isabel Allende ‘La casa de los espíritus’
En un registre molt diferent, Mujeres imperfectas (Apple TV) és un thriller de vuit episodis basat en la novel·la homònima d’Araminta Hall, protagonitzat per Elisabeth Moss i Kate Mara. La història explora un crim que destrossa la vida de tres dones unides per una amistat de dècades. Els dos primers capítols es podran veure a partir del 18 de març.
La gran novel·la d’Isabel Allende La casa de los espíritus també farà el salt a la petita pantalla de la mà de Prime Video, amb una sèrie produïda per la mateixa autora i per Eva Longoria, i amb Dolores Fonzi, Alfonso Herrera en els papers principals.
De la seva banda, Movistar Plus+ prepara Ardora, una minisèrie de cinc capítols protagonitzada per Carolina Yuste i Javier Gutiérrez, creada per Pepe Coira i Fran Araújo. Es tracta d’un thriller judicial que reflexiona sobre com la llei pot acabar barrejant-se amb interessos particulars i abusos de poder.