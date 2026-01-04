AGENDA
'La gran festa' - Saló de la infància
Espectacle vibrant, ple d’energia i diversió, en què música i interacció es fusionen per crear una experiència inoblidable per a tota la família. Hora: 18.30 h. Centre Esportiu del Pas de la Casa. Encamp.
ACTIVITATS INFANTILS
BAIXADA MÀGICA DE LLUMETES
Els infants viuran una baixada nocturna especial a Pal amb la seva pròpia llumeta seguida d’una xocolatada per compartir en família. Hora: de 17 a 19.30 h. Estació de Pal-Arinsal/Grandvalira Resorts. La Massana.
CASETA DELS PATGES
Un espai màgic per als més petits: visita i entrega la carta als patges de Ses Majestats els Reis d’Orient. Una oportunitat única per viure la il·lusió del Nadal en família. Hora: de 18 a 21 h. Canillo Brilla. Aparcament de Sella. Canillo.
ANUNCI PATGE REIAL
El Patge Reial anunciarà l’arribada de Ses Majestats, en un recorregut pels carrers. Avinguda Carlemany. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
L’exposició combina Playmobil i mappings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘EL MUSEU DE L’ELEFANT’
Il·lustracions realitzades pel dibuixant Carles Pellejero del llibre El museu de l’elefant, de Joan Peruga. Biblioteca Comunal. La Massana. Fins al 5 de gener.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘SOLO’
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry, Oscar Martin. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.