AGENDA
Rocío González
LA PROPOSTA DEL DIA
ROCÍO GONZÁLEZ
Viu un concert íntim de guitarra i veu amb Rocío González, una experiència música emotiva i propera. Hora: 18 h. Canillo Brilla. Canillo.
ACTIVITATS INFANTILS
‘ENIGMA AL MUSEU’
Aprèn jugant, resolent les proves que t’hem preparat i guanya material ciclista. Els tres equips més ràpids tindran premi, però només el més veloç s’endurà una bici. Hora: de 10 a 18 h. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella.
TALLER PINTACARES - SALÓ DE LA INFÀNCIA
Activitat en què els infants es podran convertir en personatges fantàstics, o el que més els agradi, fent servir només la imaginació i alguns pinzells. Hora: de 16 a 21 h. Centre Esportiu del Pas de la casa. Encamp.
TALLERS
‘COM JUGAVEN ELS NENS I LES NENES D’ABANS’
Taller per a infants pensat per apropar els jocs tradicionals als més menuts. Per a infants de 3 a 6 anys. Hora: de 11 a 12 h. Museu d’Areny-Plandolit. Ordino.
‘QUI ÉS QUI’
Taller per a infants pensat per apropar els membres històrics de la família Areny-Plandolit de manera lúdica. Per a infants de 7 a 12 anys. Hora: de 16 a 17 h. Museu d’Areny-Plandolit. Ordino.
VISITA
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER’
Visita comentada a l’exposició adaptada per a totes les edats. En finalitzar la visita, es farà una breu activitat creativa. Hora: 17 h. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘SOLO’ D’OSCAR MARTIN
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry. Museu del còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població i s’han convertit en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.