TELEVISIÓ
Les més esperades (I)
Encetem un 2026 ple de novetats a les plataformes, on destaquen el nou ‘spin-off’ de ‘Joc de Trons’ o el retorn d’‘Euphoria’ després de quatre anys d’absència.
El 2026, el panorama de sèries a les plataformes promet ser apassionant. Tornen universos tan populars com Joc de Trons en format de preqüela, Euphoria –amb la incorporació de Rosalía–, Los Bridgerton i El cuento de la criada. Al mateix temps, s’estrenen adaptacions literàries molt esperades com Orgullo y prejuicio, Al este del Edén o La casa de los espíritus.
El caballero de los Siete Reinos (HBO Max) obrirà l’any el 18 de gener amb aquesta preqüela de Joc de Trons, que trasllada l’espectador un segle abans dels fets de la sèrie original. Es tracta d’un spin-off basat en Els contes d’en Dunk i l’Egg de George R. R. Martin, protagonitzat per Peter Claffey en el paper del cavaller Duncan i per Dexter Sol Ansell com el seu escuder, Aegon Egg Targaryen. La primera temporada constarà de sis episodis.
Rosalía o Sharon Stone, entre els nous fitxatges d’‘Euphoria’
Després d’aquesta immersió en la fantasia èpica, Euphoria (temporada 3, HBO Max) tornarà a posar el focus en el drama contemporani. Quatre anys després de la segona temporada, la sèrie sobre les desventures d’un grup de joves atrapats en una espiral de drogues, sexe, amor i amistat –que va consagrar Zendaya– arribarà a l’abril amb tot el repartiment principal i noves incorporacions, com Rosalía, Sharon Stone o Trisha Paytas.
Netflix estrenarà la minisèrie ‘Al este del Edén’, sobre el clàssic de Steinbeck
El protagonisme de les grans novel·les continuarà amb Al este del Edén (Netflix), una minisèrie de set episodis, encara sense data concreta d’estrena, basada en l’obra de John Steinbeck. Florence Pugh és la protagonista d’aquest projecte escrit i produït per Zoe Kazan, que segueix així els passos del seu avi, Elia Kazan, director de la versió cinematogràfica de 1955 protagonitzada per James Dean. La història retrata dues famílies de Califòrnia en els anys previs a la Primera Guerra Mundial.