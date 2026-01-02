HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Un guany inesperat podria estar a les teves estrelles. Això no és res que haguessis esperat. Potser és una bonificació, el reemborsament d'un préstec que havies oblidat fa molt de temps o un pagament d'algun tipus. Sigui el que sigui, sens dubte serà una sorpresa agradable. No obstant, vés amb compte amb el destí que li dónes. Espera uns dies i després consulta amb un professional sobre el teu futur financer. Això podria suposar una gran diferència per a tu. No ho desaprofitis.
Taure
Una activitat de grup interessant, potser una amb alguns dels teus amics, podria tenir lloc avui. La teva ment pot anar a milers de quilòmetres per hora durant tot el dia. Les idees s'intercanviaran, hi haurà converses estimulants i podries conèixer persones interessants. Algú a qui coneguis, però, també té una agenda. Sigues exigent quant a qui et compromets a veure després.
Bessons
Avui podrien tenir lloc esdeveniments sorprenents i molt afortunats. Aquest podria ser un avenç que no esperaves. La presentació d'una persona nova i interessant o el començament d'un nou projecte emocionant et podria elevar el pols. El dia, per tant, hauria de passar molt de pressa. Aquesta nit pots compartir el teu entusiasme amb la parella o un altre membre de la família.
Cranc
Ets d'un humor especialment aventurer? Aquest és el tipus de dia en què pots provar qualsevol cosa nova. Per què no t'inscrius en una marató, prens classes d'escalada o vas en cotxe a un lloc on mai no has estat abans? On sigui que acabis, has de trobar la pau i un estat elevat de consciència. No dubtis. Si el que tens al cap implica un risc mínim, vés a per això!
Lleó
L'estudi de les ciències ocultes, ja siguin històriques o experiments pràctics, hauria de provar avui ser fascinant i aclaridor per a tu. L'astrologia, l'alquímia, la numerologia o l'herboristeria són camps interessants i la teva ment ha d'estar especialment adaptada a aquests. Un advertiment: compte amb els professors no ètics. Puguis o no llegir-ne l'obra, guarda una mica d'escepticisme. Fins i tot en dies com aquest, no et creguis tot el que llegeixes o escoltis.
Verge
Aquesta nit podries tenir uns somnis força estranys. Els símbols poden incloure persones o objectes en què mai no hauries pensat conscientment ni en un centenar d'anys. No obstant això, sí que tenen significat per a tu en aquests moments. Seu i fes una llista dels símbols i els esdeveniments del son, i després intenta analitzar el que signifiquen per a tu. El teu somni està tractant de dir-te una cosa important. Treu tot el profit que puguis.
Balança
Que molest és quan la feina s'interposa en el camí del plaer, però hi ha moments en què les oportunitats professionals són simplement massa bones per deixar-les passar. Aquesta criatura seductora sobre la qual has posat els ulls només haurà d'esperar un altre dia. De moment, centra't en el negoci en qüestió. Amb l'aspecte actual, la recompensa pot ser enorme!
Escorpí
Tens plans d'anar a una festa aquesta nit? No els cancel·lis. Si no tens parella, pot ser que et presentin a una potencial nova parella i podrien passar tota la nit junts. Si ja tens parella, podria sorgir algú que resulti ser un contacte de negocis valuós i fins i tot podria formar una societat amb tu. Llevat que estiguis massa cansat/da per moure't, aixeca't i vés-te'n! No ho lamentaràs.
Sagitari
Alguns canvis inesperats podrien tenir lloc avui. Podries trobar-te davant la perspectiva d'haver d'acostumar-te a algun equipament nou i de nova generació que mai no has fet servir abans. Que no t'entri el pànic. Ho faràs bé, seràs un veritable geni un cop t'hi acostumis. Tracta denfocar la teva ment cap això per ara i aprèn tot el que puguis. Pots fer-ho!
Capricornio
Volaràs avui, o potser vas a algun lloc amb tren? Si és així, podries conèixer algú interessant al viatge. Deixa de banda la timidesa i no permetis que l'orgull o les convencions t'impedeixin entaular una conversa amb aquesta persona. Ajudarà a passar el temps, és possible que aprenguis alguna cosa, i sempre hi ha la possibilitat que podrien realment ser amics. Relaxa't, posa el teu somriure més encantador, i gaudeix del viatge.
Aquari
T'acabes de comprar alguns equips nous per a la teva llar? Podria ser un nou ordinador, un sistema d'entreteniment últim model o potser un nou electrodomèstic. Tu i els altres membres de la teva família podrien passar gran part del dia intentant aprendre com fer-lo servir, encara que podria semblar un tan difícil. Anima't. Sembla més complicat del que és. Continua intentant-ho, i no t'oblidis de divertir-te!
Peixos
Una trucada telefònica inesperada, potser un vell amic podria arribar avui. Aquesta persona pot tenir bones notícies per a tu, encara que pot estar d'un estat d'ànim més malenconiós. Podria tenir lloc una llarga conversa, el resultat de la qual canviarà la teva vida, encara que de manera subtil. Tot i això, aquest pot ser un dia ple d'agradables sorpreses. Gaudeix-ne!