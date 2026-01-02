TELEVISIÓ
Geni i rivalitat a Viena
SkyShowtime estrena avui la minisèrie britànica Amadeus, una nova aproximació al mite que envolta la figura de Wolfgang Amadeus Mozart i la seva tensa relació amb el també compositor Antonio Salieri. La producció adapta el clàssic teatral de Peter Shaffer, però expandeix la història per aprofundir en els conflictes personals, artístics i morals dels seus protagonistes, amb una mirada contemporània.
Creada per Julian Farino i Joe Barton, la ficció situa el focus en Salieri, un músic respectat i ben posicionat a la cort de l’emperador Josep II, que observa amb fascinació i enveja l’arribada del jove Mozart, d’un talent desbordant i caràcter provocador. El contrast entre la disciplina, l’ordre i la fe de Salieri i la irreverència del seu rival estructura el relat i planteja una reflexió sobre l’ambició i la gelosia.
El repartiment està encapçalat per Will Sharpe en el paper del geni de Salzburg, mentre que Paul Bettany dona vida a Salieri. Gabrielle Creevy interpreta Constanze Weber, l’esposa de Mozart, una figura clau tant en la seva vida personal com en el seu entorn creatiu.
Ambientada amb una cuidada recreació històrica, Amadeus destaca pel treball de direcció artística, el vestuari i els escenaris, que contribueixen a situar-nos en el context de la cort imperial. La música de Mozart també hi té un paper central i actua com a eix narratiu.
L’obra de teatre de Shaffer ja havia estat portada a la gran pantalla el 1984 per Milos Forman, una cinta que va obtenir un ampli reconeixement internacional i es va convertir ben aviat en un referent. Aquesta nova versió televisiva no busca replicar el film, sinó aprofitar el format de sèrie per explorar amb més profunditat els personatges i les seves contradiccions.