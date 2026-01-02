AGENDA
Canillo brilla
LA PROPOSTA DEL DIA
CANILLO BRILLA 2025
Un recorregut espectacular de llums i ambient nadalenc que et convida a passejar, descobrir l’essència de Nadal i fer fotos increïbles. Enguany t’esperen més casetes d’artesania, més gastronomia amb food trucks i un carrusel clàssic. Horari: de 18 h a 21 h. Aparcament de Sella. Canillo.
FESTES I TRADICIONS
POBLET DE NADAL D’ANDORRA LA VELLA
Activitats per a totes les edats, espectacles itinerants de gran format, decoracions sorprenents i experiències per gaudir i donar vida als teus desitjos. Plaça del Poble. Fins al 5 de gener.
CURSOS I TALLERS
ACTIVITAT DE NEU
Jovent en acció, especial Nadal! Activitat de neu. Hora: de 10.30 a 14 h. Espai Jovent del comú. Escaldes-Engordany.
ACTIVITATS INFANTILS
CONTACONTES DE NADAL
Contacontes a càrrec de Carol Caubet. Hora: 17 h Biblioteca comunal. Ordino.
EXPOSICIONS
‘L’ORDRE DEL CAOS’, DE JUDIT GASET FLINCH
Exposició de Judit Gaset Flinch, una mostra que inclou obres en dibuix i escultura. Art al Set Galeria. Escaldes-Engordany. Fins al 3 de gener.
‘10 ANYS DE LA MARATÓ FOTOGRÀFICA PEP AGUARELES’
Aquest any celebrem els 10 anys de la Marató fotogràfica Pep Aguareles i us convidem a visitar l’exposició de totes les col·leccions guanyadores d’aquests darrers 10 anys. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 5 de gener.
‘EL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘PIONERS 1884.1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 7 de març.