HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
És hora de, una vegada per totes, lligar tots els caps solts dels projectes que queden pendents. Per més que puguis témer-ho, pensa que així, en completar aquestes tasques deixes espai lliure perquè arribin nous projectes emocionants. Tingues clar que avui hi ha un bon presagi per a tots els temes financers i professionals. Potser obtindràs aquesta bonificació que et deuen!
Taure
El correu brossa i unes quantes ofertes telefòniques gairebé serien un alleujament en comparació amb les comunicacions intenses que has tingut darrerament. Tota aquesta intensitat és interessant, sens dubte, però també consumeix més temps del que volguessis. Tot just tens temps per manejar els teus propis assumptes, i encara menys els dels altres. Si comences a sentir que arribaràs al punt de fractura, atura't. Una dutxa o bany et farien molt bé.
Bessons
Les coses no estan tan malament com penses. De fet, estan definitivament millorant. Per descomptat, mai ho sabràs si et negues a arrossegar fora del llit per veure'l per tu mateix/a. La teva dura feina dels últims mesos t'ha debilitat i drenat una mica. Però avui es comença a veure el resultat final! És hora d'aixecar-se, vestir-se i enlluernar el món amb la teva brillantor. Saps que ho pots fer.
Cranc
Pensa en tu mateix com si fossis un corredor de marató. Tens una distància molt llarga per recórrer, però la dolçor no és només creuar la línia de meta, sinó assaborir tots els llocs d'interès al llarg del camí. Si bé avui el teu cap és ple de plans i idees, comences a sentir que et desinflas quan comences a considerar tota la logística necessària per a la realització d'aquests somnis. No passa res. Els planetes t'han beneït amb un nivell d'energia que iguala la tasca, així que avanci i comença!
Lleó
És hora que facis ús del recurs interior que sempre has sabut que existia. La teva habilitat per curar-se és extraordinària, i no té sentit negar-ho per més temps. La teva ment és com una esponja, assedegada per absorbir nous coneixements o practicar arts curatives. Potser avui passis temps buscant en una llibreria de New Age. O per què no passes una hora relaxant sobre una taula de massatge?
Verge
Quan comences alguna cosa ja està a mig fer, com diu el refrany. Això certament s'aplica avui a tu. Sí, és cert que tens una quantitat considerable de feina per endavant, però segur que saps que ho pots fer. Banal com pugui semblar, fer una llista (no, no cal que la revisis dues vegades) t'ajudarà a dividir els projectes en trossos manejables. És molt més fàcil centrar-se només en el proper pas en lloc de la tasca hercúlia sencera.
Balança
Que molest és quan la feina s'interposa en el camí del plaer, però hi ha moments en què les oportunitats professionals són simplement massa bones per deixar-les passar. Aquesta criatura seductora sobre la qual has posat els ulls només haurà d'esperar un altre dia. De moment, centra't en el negoci en qüestió. Amb l'aspecte actual, la recompensa pot ser enorme!
Escorpí
Un desavantatge dels àtics és que tendeix a emmagatzemar-s'hi moltes escombraries. Avui és el dia que pots netejar la casa. Has estat posposant això massa temps i ara has de fer front a la pols i la brutícia del teu àtic personal. Ja es tracti d'embolics emocionals que necessiten neteja o d'assumptes de negocis que demanen atenció, sé conscient que t'has de fer mal a tu i les teves perspectives de futur si et demores més temps.
Sagitari
Sembla que el vaixell és a punt d'arribar-hi. Almenys els planetes semblen pensar així. Els teus anys de cultivar relacions de negocis donaran els seus fruits en forma daugment de vendes o de noves oportunitats de negoci. Sembla que aquest èxit també es vessa sobre la teva vida personal. La vida al front domèstic mai ha estat més serena. Ets el director d?orquestra d?aquesta simfonia melodiosa que és la teva vida. Enhorabona!
Capricornio
Per què ser pacient requereix tant de temps?, va fer broma una ànima frustrada. Podries haver estat tu? Esperar mai ha estat el teu fort i no hi ha cap dubte sobre això. Superaràs el dia amb més facilitat si et concentres a la recerca d'una sortida a la teva frustració acumulada. Una visita al gimnàs o una neteja vigorosa de la casa serien de gran ajuda.
Aquari
Tots coneixem la dita: "Si al principi no tens èxit, torna-ho a intentar una altra vegada". Però no pots deixar de sentir que ho has intentat i intentat en va. Tot està a punt de canviar, a mesura que comencis a collir els fruits del teu esforç. Pots esperar veure les coses des d'una perspectiva nova i inusual. Això us permetrà deixar de banda els obstacles que t'han estat bloquejant recentment. Para especial atenció avui i pren una nota mental, o física, de totes les idees inusuals que tinguis.
Peixos
Sigui el que sigui que vulguis, només ho has de demanar i hi ha una bona probabilitat que ho aconsegueixis. I ja era hora. Sembla que has estat treballant excepcionalment dur darrerament. Segur que tindreu un augment de sou o una promoció. Reuneix els teus pensaments, recull les teves evidències i demana el que et mereixes. Si el teu anhel per un reconeixement públic més gran t'està molestant, llavors pren mesures avui per assegurar-te que aconsegueixis més temps sent el centre d'atenció.