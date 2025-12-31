Televisió
Cap d’Any amb humor
RTVA aposta per la sàtira i la crítica social per acomiadar l’any amb el programa ‘Campanades 2026’, una producció conjunta de Quelcom i La Random Collective.
RTVA recupera l’esperit de la sàtira televisiva per acomiadar l’any amb l’estrena de Campanades 2026, una producció conjunta de Quelcom i La Random Collective que s’emetrà aquesta nit a les 22.45 hores per Andorra Televisió i també a través del web d’RTVA. El programa vol tornar a posar en primer pla l’humor de proximitat i els esquetxos sobre la realitat del Principat, un format que feia gairebé una dècada que no formava part de la programació de Cap d’Any de la televisió pública nacional.
El projecte és fruit de mesos de treball i d’un desplegament tècnic i humà poc habitual en aquesta mena de produccions, amb un rodatge que es va iniciar el mes d’agost passat. El duet format per Ivan Lira i Miki Legendario torna a unir forces amb el col·lectiu creatiu integrat per Igal Rodríguez, Kevin Silva, Àlex Punjabi i Àlex López, amb la voluntat d’utilitzar l’humor com a eina de crítica social.
El fil narratiu del programa se serveix del multivers de les sèries i el cinema per construir una història que permet abordar qüestions d’actualitat del país. Així, els espectadors seguiran les peripècies de Mike i Joe, dos youtubers nord-americans que decideixen instal·lar-se a Andorra per desenvolupar els seus negocis digitals, però que veuen com el seu projecte s’ensorra quan es queden sense diners i es veuen obligats a participar en una paròdia titulada El Joc de l’Isard, inspirada en el fenomen global Squid Game. Al llarg del programa també hi apareixeran referències a universos com el d’El Senyor dels Anells, que serviran per parlar de temes com els inversors estrangers, les noves professions digitals i la situació política i social.
La producció ha comptat amb el suport actiu del teixit empresarial, amb MyAndbank i Roca Ribes com a patrocinadors principals. Amb Campanades 2026, Andorra Televisió tanca l’any reivindicant la producció pròpia i l’humor fet des del país.