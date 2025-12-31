AGENDA
Ball de nit de Cap d'Any
DIMECRES, 31
ACTIVITATS
BALL DE NIT DE CAP D’ANY
Vine a gaudir de la nit de Cap d’Any amb l’Associació Balland! Preu de l’activitat: 25 euros. Prat del Roure. Escaldes-Engordany.
CAP D’ANY 2026 AMB XIBARRI
Xibarri, la nova promotora d’esdeveniments d’Andorra, presenta Xibarri New Year’s Eve 2026, una festa per a tots amb 10.000 watts de so, pantalles led, efectes i xou d’animació. Horari: De les 00.30 a les 6 h. Edifici Sociocultural d’Arinsal. La Massana.
TALLERS
JOVENT EN ACCIÓ, ESPECIAL NADAL! TALLER DE POSTRES DE CAP D’ANY
Arriben les activitats de Nadal a l’Espai Jovent! Si ets un jove d’entre 12 i 17 anys tens l’oportunitat de divertir-te per Nadal amb nosaltres. Fins al 5 de gener t’esperem amb diferents tallers i activitats, en el marc de la programació especial de Nadal de Jovent en acció. Espai Jovent del comú. Escaldes-Engordany.
DIJOUS, 1
MÚSICA
CONCERT ANY NOU 2026-PARIS-VIENA
Concert a càrrec de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra. Hora 19 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Espai Galobardes. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘PIONERS 1884.1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 7 de març.