AGENDA
Saló de la infància
LA PROPOSTA DEL DIA
SALÓ DE LA INFÀNCIA
De 16 a 21 h: taller de tatuatges, cinema 7 D i taller de fusta.
18.30 h: Lali Dance Factory, espectacle infantil.
Complex esportiu i sociocultural. Encamp.
ACTIVITATS INFANTILS
UN UNIVERS MÀGIC PER ALS MÉS PETITS - ESTELÀRIUM
Parc d’activitats infantils amb ambientació nadalenca galàctica. Hora: de 16.30 a 20.30 h. Plaça de l’Església. La Massana.
CANTADA DE GÒSPEL - ESTELÀRIUM
Deixa’t portar per les veus de l’Andorra Gòspel Cor a l’Estelàrium, a la Massana! Hora: 19 h. Plaça de l’Església. La Massana.
FESTES I TRADICIONS
VISITA DEL PATGE REIAL
Porta la teva carta i viu la màgia de Nadal. Plaça de l’Església. La Massana.
EXPOSICIONS
‘EL MUSEU DE L’ELEFANT’
Il·lustracions de Carles Pellejero del llibre El museu de l’elefant, de Joan Peruga, que en aquesta ocasió ha exercit d’adaptador i guionista. L’obra ha estat editada per Editorial Andorra. Biblioteca comunal. La Massana. Fins al 5 de gener.
‘SOLO’, D’ÓSCAR MARTÍN
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població, convertint-se en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona, que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. CEE. Fins al 21 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’exposicions del Govern. Fins al 7 de març.