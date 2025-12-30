TELEVISIÓ
Fenomen inesperat
‘Heated rivalry’, una modesta sèrie canadenca, es converteix en la sorpresa televisiva de Nadal. La ficció arribarà a Andorra el 5 de febrer a través de Movistar Plus+.
Una sèrie canadenca de baix pressupost s’ha convertit en la gran sorpresa televisiva de Nadal. Heated Rivalry, produïda per la també canadenca plataforma Crave, ha irromput amb força en el mercat global de l’estríming tot i la distribució inicial limitada, i ha arribat fins i tot a eclipsar el desenllaç d’Stranger Things a Netflix.
La ficció, basada en una novel·la de la saga Game Changers, de Rachel Reid, narra la relació gai entre dues joves estrelles de l’hoquei sobre gel, Shane Hollander i Ilya Rozanov, marcades per una intensa rivalitat esportiva i una atracció amorosa que posa en risc les seves carreres en un entorn profundament competitiu i heteronormatiu. Està creada per Jacob Tierney i protagonitzada per Hudson Williams i Connor Storrie, dos actors fins ara poc coneguts.
Estrenada el 28 de novembre al Canadà –i també als Estats Units i Austràlia a través d’HBO Max–, la sèrie s’ha vist impulsada per un potent boca-orella a les xarxes socials, especialment a TikTok i X. L’èxit també s’ha vist propiciat per la manca d’estrenes en molts països.
El punt àlgid va arribar amb el cinquè episodi, que va assolir una puntuació perfecta de 10 a IMDb, igualant el rècord històric de Breaking Bad. Posteriorment, la nota s’ha estabilitzat en un 9,9 tant per a aquest capítol com per al final de temporada. Crave ja ha confirmat una segona entrega.
A Andorra, podrem veure la sèrie, sota el títol Más que rivales, a partir del 5 de febrer del 2026 a Movistar Plus+, que va adquirir-ne els drets abans de l’esclat del fenomen. La plataforma ha explicat que el retard de l’estrena es deu als terminis tècnics de recepció de materials, doblatge i subtitulació. Mentrestant, Heated Rivalry es consolida com un dels grans fenòmens televisius de l’any, destacant també per la seva mirada directa i poc habitual sobre l’homosexualitat en l’esport professional.