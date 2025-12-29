HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Tots som crèduls fins a cert punt. Tu no ets una excepció. Pots esperar rebre algunes ofertes financeres avui. Poden venir a través del correu electrònic o mitjançant una persona de vendes. Confia en els teus instints. Alguna cosa del que s'està oferint en realitat pot ser massa bo per ser veritat.
Taure
La teva sensibilitat ha augmentat en aquest moment i saps com fer-la servir. Si bé pot ser difícil que altres persones et necessitin tant, ara és el teu torn prestar ajuda on més cal. T'has preparat per a la tasca en qüestió, per la qual cosa per què no oferir-te de tot cor.
Bessons
La teva calidesa i bona naturalesa atrauen avui la gent cap a tu com un imant. Per descomptat, això no és nou, però avui aquests aspectes de la teva persona s'incrementen especialment. Trobareu que les trobades amb altres persones us fan sentir plenitud i satisfacció.
Cranc
És possible que avui sentis mandra. Els mateixos carrers i edificis antics de la mateixa ciutat de sempre de sobte podrien semblar que s'hi acosten. Per tant, simplement pren a un amic proper oa la teva parella, agafin la interlocutòria i s'enlairen cap a les muntanyes o l'oceà. Probablement necessiteu un descans.
Lleó
No hi ha cap dubte que això s'ha fet esperar. Però és probable el canvi que has estat esperant durant tant de temps tingui lloc avui. Potser la magnitud del canvi no és òbvia, almenys al principi. Però amb el temps, miraràs de nou cap als esdeveniments d'avui i veuràs com eren de fonamental.
Verge
És un altre dia en què, potencialment, sentiràs molta ànsia. Tanmateix, tens el poder de calmar els teus ànims. L'activitat física de qualsevol tipus et calmés considerablement. Fins i tot una caminada ràpida al voltant del bloc serà beneficiosa. Una disposició més tranquil·la a la tarda farà que sigui més fàcil per a tu manejar sol·licituds i favors amb la teva gràcia habitual.
Balança
Les aficions i diversions són una meravella; ningú discutirà això amb tu. Però arriba un moment en què fas servir les teves aficions com a manera d'evitar altres responsabilitats. Els teus nivells intuïtius estan tan alts com mai. Potser pots fer-los servir per al teu propi benefici.
Escorpí
No hi ha dubte, el canvi és proper! Potser no ho pots sentir perquè t'has permès que la decepció et domini. No pots deixar de preguntar-te si mai podràs assolir les teves metes. Bé, no et desanimis. Els temps estan canviant, com diu Bob Dylan.
Sagitari
Tots els éssers vius es beneficien dels teus dons. El fet de preocupar-te de les coses sempre ha estat part de la teva naturalesa, i és així especialment avui. Però de vegades pares més atenció cap als altres que cap a tu, i això no beneficia ningú. Trobaràs que tindràs encara més de tu per donar quan et prenguis temps per omplir el teu benestar emocional.
Capricornio
En algun moment, la popularitat es converteix en una càrrega més que no pas en una benedicció. T'han plogut les invitacions a conferències i festes, però no t'entusiasma la idea d'assistir tots aquests esdeveniments. Potser és el moment perquè puguis revaluar les prioritats.
Aquari
És un altre dia afortunat per a les finances, així que assegura't d'aprofitar-te de les oportunitats que se't presentin. Encara que amb el teu habitual estil analític, tindràs cura de fer primer una revisió exhaustiva dels pros i els contres de la proposta. Per molt que et beneficiï estar treballant avui, no t'oblidis de sortir al carrer per aclarir la teva ment.
Peixos
Estàs veient un nou costat de tu mateix/a avui i com és de bo. Normalment ets una persona conservadora, avui et trobes pensant comprar roba amb detalls elegants i teixits cars. I per què no? Només es viu una vegada després de tot. I el romanç està definitivament a l'aire avui, de manera que qualsevol compra sexi o sensual que facis necessita trobar un públic.