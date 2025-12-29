AGENDA
Nit màgica de Titelles - Estelàrium
LA PROPOSTA DEL DIA
NIT MÀGICA DE TITELLES - eSTELÀRIUM
Gaudeix d’una nit màgica plena de titelles i desitjos per complir amb l’espectacle M’he portat bé! Hora: 16.30 h. Plaça de l’Església. La Massana.
ACTIVITATS
CURSA POPULAR SOLIDÀRIA ‘LA LLUFA’
Porta una joguina nova com a inscripció i decora la teva llufa-dorsal.
Les joguines recollides es lliuraran a RTVA, perquè cap nen es quedi sense regal de Reis. Hora: 18.30 h. Plaça Major. Ordino.
CURSOS I TALLERS
TALLER D’ESPELMES DE CAP D’ANY
Aprendrem a fer espelmes de cap d’any. Hora: de 10.30 a 14 h. Espai jovent del Comú. Escaldes-Engordany.
FES LES POSTALS DE NADAL - ESTELÀRIUM
Crea les teves postals de Nadal. Taller a càrrec de Martexu. Hora: 19 h. Plaça de l’Església. La Massana.
EXPOSICIONS
‘SOLO’ D’OSCAR MARTIN
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry. Museu del còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població i s’han convertit en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. CEE. Fins al 21 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’exposicions del Govern. Fins al 7 de març.
‘EL LONDRES DE VIRGINIA WOOLF’
Acull els originals que el pintor Arnau Sánchez Campamà ha realitzat per a les il·lustracions del libre Londres de Virginia Woolf, editat per Trotalibros. Biblioteca Comunal. La Massana.