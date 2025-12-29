TELEVISIÓ
Els millors de l’any (i III)
El desenllaç d’‘El juego del calamar’, l’estrena de ‘Dept Q’ o la sorprenent ‘Pluribus’ s’han situat entre les principals fites de la ficció televisiva del 2025.
El 2025 també ens ha portat el desenllaç d’El juego del calamar. La popular sèrie coreana, que planteja un joc mortal terrorífic en què els poderosos s’aprofiten dels més febles, va arribar al final mantenint-se com una de les propostes favorites del públic, tot i no assolir els nivells de visualitzacions de la primera entrega, que va esdevenir un veritable fenomen mundial l’any 2021.
En el cas de Dept Q, també de Netflix, la qualitat de la sèrie britànica ha fet que, malgrat la poca promoció que va tenir, s’hagi convertit en una d’aquelles produccions de què tothom parla. Matthew Goode està brillant en aquesta adaptació de les novel·les del danès Jussi Adler-Olsen, que mostren el costat més fosc de l’ésser humà però deixen entreveure una mica de llum al final del túnel.
‘The pitt’ es consolida com una de les apostes més sòlides de la petita pantalla
D’altra banda, The Pitt s’ha consolidat en poc temps com una de les apostes més sòlides de la ficció televisiva. Amb un repartiment encapçalat per Noah Wyle, que torna a interpretar un metge després del seu inoblidable John Carter a Urgencias, i amb un plantejament d’acció en temps real, la sèrie ha conquerit tant la crítica com l’audiència. La proposta tornarà el 8 de gener a HBO Max.
‘Andor’ ha esdevingut més fosca en la segona temporada, a prop de ‘rogue one’
En el camp de la ciència-ficció, Andor ha tornat a situar Diego Luna en el paper del rebel Cassian Andor dins de l’univers Star Wars. La sèrie ha esdevingut més fosca en la segona temporada, mentre la trama s’acosta a poc a poc a Rogue One, considerada la millor de les pel·lícules derivades de la línia principal de l’univers galàctic de George Lucas.
També dins el gènere fantàstic, Pluribus va arribar el 7 de novembre a Apple TV+ com una refrescant proposta creada per Vince Gilligan. La història explora la identitat i el sentit de la vida amb molt d’humor negre.