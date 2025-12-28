AGENDA
El museu de l'elefant
CURSOS I TALLERS
TALLER DE BALL EN FAMÍLIA
Juga i gaudeix de la dansa ja siguis gran o petit!. Plaça Coprínceps. Escaldes-Engordany.
ACTIVITATS INFANTILS
CORAL DE SANT ANTONI - ESTELÀRIUM
Deixa’t envoltar per la màgia de les veus amb la Coral de Sant Antoni. Hora: 17 h. Plaça de l’Església. La Massana.
BALL I VIU LA FORÇA DE LA MÚSICA TRADICIONAL- ESTELÀRIUM
A càrrec de l’espectacle ‘Qui no vulgui pols, que no vagi a l’era’. Hora: 18 h. Plaça de l’Església. La Massana.
DECORA LA TEVA CARA - ESTELÀRIUM
Decora la teva cara amb Martexu. Hora: 19 h. Plaça de l’Església. La Massana.
MÚSICA
BLACK ANDORRA X REAKTOR GROUP TGN
Reaktor Group TGN i Black Andorra aterren a Arinsal amb una festa amb Amygdala com a cap de cartell. Hora: 23 h. Edifici sociocultural d’Arinsal. La Massana.
EXPOSICIONS
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
L’exposició combina Playmobil i mappings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de desembre.
‘EL MUSEU DE L’ELEFANT’
Il·lustracions fetes pel dibuixant Carles Pellejero del llibre El museu de l’elefant, de Joan Peruga. Biblioteca Comunal. La Massana. Fins al 5 de gener.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.