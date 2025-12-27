XXVI Festival d'Orgue&ND a la llum de París
ACTIVITATS INFANTILS
FES LA TEVA DECORACIÓ NADALENCA - ESTELÀRIUM
Fes la teva decoració nadalenca amb Martexu. Plaça de l’Església. La Massana.
TALLER BUFA I REBUFA
La Cia. Enlaire us proposa un espai on trobareu diferents estris per experimentar i gaudir en família de la màgia de les bombolles. Plaça de l’Església. Escaldes-Engordany.
MÚSICA
DE BANDA A BANDA
Concert que et farà vibrar a l’Estelàriu amb De Banda a Banda. Hora: de 17.30 a 19 h. Plaça de l’Església. La Massana.
XXVI FESTIVAL D’ORGUE&ND A LA LLUM DE PARÍS
Alma Bettencourt amb obres de Langlais, Dupré, Duruflé, Messiaen i Leguay. Hora: 21.30. Església de Sant Esteve. Andorra la Vella.
TALLER
‘PETITES I PETITS ARQUEÒLEGS
El CAEE es transformarà en terres egípcies i nosaltres en arqueòlegs. Prospectarem, excavarem, inventariarem i investigarem. Hora de 16.30 a 18.30 h. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘SOLO’ D’OSCAR MARTIN
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry. Museu del còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població, convertint-se en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. CEE. Fins al 21 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’exposicions del Govern. Fins al 7 de març.