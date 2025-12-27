HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Una mena de sacsejada inesperada podria tenir lloc avui, i podries trobar-te de sobte que t'ofereixen més diners o responsabilitats. Aquesta pot ser just l'oportunitat que has estat esperant, però podria prendre't tan de sorpresa que potser has de demanar temps per pensar-hi.
Taure
Avui pot ser que assisteixis a almenys una ocasió social festiva i, per tant, pots trobar-te amb algunes persones molt interessants en professions inusuals, com ara el cinema o la televisió. Espera escoltar algunes històries estranyes, algunes certes, altres que són clarament exagerades.
Bessons
És probable que el teu nivell de salut i benestar físic sigui molt alt, i per tant és probable que brillis intensament. Com a resultat, podries trobar que els que t'envolten parin més atenció al que dius del que ho solen fer. També descobriràs que la teva ment és molt forta i que ets capaç de ser excepcional rapidesa i captes les coses a la primera.
Cranc
És possible que avui sentis mandra. Els mateixos carrers i edificis antics de la mateixa ciutat de sempre de sobte podrien semblar que s'hi acosten. Per tant, simplement pren a un amic proper oa la teva parella, agafin la interlocutòria i s'enlairen cap a les muntanyes o l'oceà. Probablement necessiteu un descans.
Lleó
Un somni o visió intensa podria resultar en un avenç espiritual d'algun tipus i és possible que passis gran part del dia una mica atordit/da, tractant de treure-li algun sentit. És possible que veieu si podeu trobar alguns llibres sobre el tema, ja que tots els senyals indiquen que la lectura podria portar una gran quantitat d'informació útil per a l'agenda d'avui.
Verge
És probable que el teu estat d'ànim sigui avui molt alegre i ho mostraràs a la teva cara. Això no passarà desapercebut per a la gent que coneixes. Pots fer alguns amics nous i, si no tens parella, podries conèixer algú interessant i amb potencial per a l'amor. Aquesta persona és algú educat i refinat, per no esmentar intel·ligent.
Balança
Avui es pot organitzar una reunió de persones interessades en qüestions psíquiques o metafísiques. Un convidat molt especial podria fer una xerrada o liderar un grup de discussió. Això pot ser fascinant per a tots els presents. Et guanyaràs una gran reputació com a amfitrió tot i que l'únic que facis sigui passar les galetes i servir el cafè.
Escorpí
L'escriptura pot ser avui una de les teves principals activitats. Tens una gran quantitat dinformació per transmetre a qualsevol que pugui estar interessat en el que has de dir. Podries provar de redactar un article per a una revista o potser la ficció o la poesia.
Sagitari
Els interessos professionals continuen expandint-se i estan aconseguint mantenir-te molt ocupat/da. Els teus ingressos estan augmentant i podries aconseguir una certa importància al teu camp. Tot i això, podries estar buscant noves oportunitats.
Capricornio
Un viatge en companyia d'algú proper podria ser a l'horitzó. De fet, podries anar-te'n molt aviat i probablement l'emoció estigui augmentant. Alguns esdeveniments sorprenents podrien sorgir durant el transcurs d'aquesta jornada, per la qual cosa el més probable és que això arribi a ser més que unes simples vacances.
Aquari
Un cop de sort inesperat podria arribar-te avui, - cosa que mai no hauries esperat ni en un centenar d'anys. Podria semblar com un somni fet realitat, però podria afectar la teva vida d'alguna manera. Podries trobar-te davant d'una decisió: anar-hi i canviar la teva manera de vida o deixar-la passar i acceptar el risc que una altra gran oportunitat mai no aparegui.
Peixos
Si actualment no ets en una relació sentimental, avui pots conèixer algú que promet molt. El teu treball podria estar involucrat d'alguna manera, i també és possible que aquesta persona hagi estat vivint a prop durant molt de temps.