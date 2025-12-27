TELEVISIÓ
Els millors de l’any (I)
Acaba un 2025 marcat per l’ambició creativa i l’impacte social tant al cinema com a la TV, amb propostes que van de l’animació de masses fins a films d’autor
Amb una quantitat ingent de novetats tant en cinema com en televisió, aquest 2025 ha estat molt interessant pel que fa a contingut audiovisual, en què han destacat molts títols de tots els gèneres. Tot i això, si cal triar-ne un de cada àmbit, sens dubte ha estat l’any d’Una batalla tras otra i d’Adolescencia, amb el permís de produccions com Sirat o La voz de Hind en cinema, i de The Pitt o Pluribus en sèries.
Amb una pel·lícula xinesa dominant la taquilla mundial —Nhe Zha 2, amb 1.902 milions de dòlars, dels quals 1.860 es van recaptar al seu país d’origen—, els espectadors han apostat pel cinema d’animació infantil, però també hi ha hagut diversos títols que han estat en boca de tothom.
Una batalla tras otra és una d’aquestes obres destacades: Paul Thomas Anderson es va treure de la màniga una pel·lícula desbordant, amb molt de gust tarantinià, protagonitzada per dos brillants Leonardo DiCaprio i Benicio del Toro. La història, que adapta una novel·la de l’inclassificable Thomas Pynchon, carrega contra la política migratòria de les autoritats nord-americanes. El film és el gran favorit als Premis Oscar.
Un altre títol que ha marcat l’any ha estat La voz de Hind. Les gravacions de les trucades a la Creu Roja de Hind Rajab, una nena de només sis anys que va acabar morint pels trets de l’exèrcit israelià, vertebren una pel·lícula que posa els pèls de punta. Convertit en tot un símbol antibel·licista, aquest film de la tunisiana Kaouther Ben Hania va guanyar el Gran Premi del Jurat a Cannes, està nominat al Globus d’Or a la millor pel·lícula de parla no anglesa i figura entre les quinze finalistes a l’Oscar internacional.