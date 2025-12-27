CARTELLERA

Avatar: Fuego y ceniza

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

CINEMES ILLA CARLEMANY

Avatar: Fuego y ceniza 3D 11.30** 16.15 17.15** 19.15 21.15**

Avatar: Foc i cendra 3D 12.00***

Avatar: Fuego y ceniza 2D 22.15

Bob Esponja 11.45 12.30*** 16.00 17.00*** 18.00 20.00

Anaconda 16.00 18.00 20.00 22.00

Zootrópolis 12.00 15.15 16.15

Núremberg 22.00

Rei de Reis 11.45***

CINEMES GUIU

Avatar: Fuego y ceniza 19.15

Bob Esponja: una aventura pirata 17.30

Vida Privada 17.45

