CARTELLERA
Avatar: Fuego y ceniza
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.
CINEMES ILLA CARLEMANY
Avatar: Fuego y ceniza 3D 11.30** 16.15 17.15** 19.15 21.15**
Avatar: Foc i cendra 3D 12.00***
Avatar: Fuego y ceniza 2D 22.15
Bob Esponja 11.45 12.30*** 16.00 17.00*** 18.00 20.00
Anaconda 16.00 18.00 20.00 22.00
Zootrópolis 12.00 15.15 16.15
Núremberg 22.00
Rei de Reis 11.45***
CINEMES GUIU
Avatar: Fuego y ceniza 19.15
Bob Esponja: una aventura pirata 17.30
Vida Privada 17.45