CARTELLERA
Avatar: Fuego y ceniza
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.
CINEMES ILLA CARLEMANY
Avatar: Fuego y ceniza 3D 16.00 17.00**
Avatar: Foc i cendra 3D 16.30***
Nuremberg 17.45
Five nights at Freddy’s 2 16.00
Zootropolis 2 15.30 17.30
Ahora me ves 3 15.45
Roofman 18.00
Dijous 25 i Divendres 26
Avatar: Fuego y ceniza 3D 16.15 17.15** 19.15 20.15* 21.15*
Avatar: Foc i centra 2D 22.15
Bob Esponja 16.00 17.00*** 18.00 20.00
Anaconda 16.00 18.00 20.00 22.00
Zootrópolis 15.15 16.15
Núremberg 22.00
CINEMES GUIU
Avatar Dj 25 / Dv 26 19.15
Frontera Dj. 25 17.45 20.00
Bob Esponja Dj. 25 17.30