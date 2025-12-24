CARTELLERA

Avatar: Fuego y ceniza

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.

CINEMES ILLA CARLEMANY

Avatar: Fuego y ceniza 3D 16.00 17.00**

Avatar: Foc i cendra 3D 16.30***

Nuremberg 17.45

Five nights at Freddy’s 2 16.00

Zootropolis 2 15.30 17.30

Ahora me ves 3 15.45

Roofman 18.00

Dijous 25 i Divendres 26

Avatar: Fuego y ceniza 3D 16.15 17.15** 19.15 20.15* 21.15*

Avatar: Foc i centra 2D 22.15

Bob Esponja 16.00 17.00*** 18.00 20.00

Anaconda 16.00 18.00 20.00 22.00

Zootrópolis 15.15 16.15

Núremberg 22.00

CINEMES GUIU

Avatar Dj 25 / Dv 26 19.15

Frontera Dj. 25 17.45 20.00

Bob Esponja Dj. 25 17.30

