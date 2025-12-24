TELEVISIÓ
Aposta renovada
Netflix confirma una segona temporada per a ‘Last Samurai Standing’. La sèrie japonesa consolida el seu recorregut internacional després d’un molt bon debut.
Netflix ha confirmat la renovació de la sèrie El último samurái en pie (Last Samurai Standing) per a una segona temporada, reforçant l’estratègia d’impulsar ficcions d’origen asiàtic amb projecció internacional. La decisió arriba després del bon rendiment de la primera entrega, que s’ha situat entre els continguts més comentats del catàleg de la plataforma.
Ambientada al Japó feudal, Last Samurai Standing combina drama històric, acció i elements de thriller en un relat marcat per la violència, l’honor i la lluita per sobreviure. La sèrie destaca per una posada en escena cuidada, amb una recreació visual ambiciosa, coreografies de combat elaborades i un to narratiu fosc que s’allunya de l’èpica clàssica per oferir una mirada més crua del període històric.
La primera temporada va deixar diversos fronts oberts, tant en l’evolució dels personatges principals com en el conflicte central, un factor que ha pesat en la decisió de Netflix de donar continuïtat al projecte. Segons fonts properes a la producció, la segona temporada aprofundirà en la trama principal, ampliarà l’univers narratiu amb nous personatges i desenvoluparà aliances i rivalitats més complexes, mantenint el to violent i psicològic que ha definit la proposta des de l’estrena.
De moment, no s’ha anunciat una data oficial per al llançamenet dels nous capítols i, de fet, encara no s’han concretat detalls sobre l’inici del rodatge, tot i que la previsió és que la producció arranqui al llarg de l’any 2026. Tampoc s’ha especificat el nombre d’episodis ni possibles canvis en l’equip creatiu, tot i que la voluntat de la plataforma és preservar la coherència estètica i narrativa que tan bé ha funcionat fins ara.
Amb aquesta segona temporada en camí, Last Samurai Standing es perfila com un dels títols japonesos més exitosos de Netflix i aspira a consolidar-se com una franquícia amb recorregut.