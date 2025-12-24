AGENDA
Activitats de Nadal
Dimecres, 24
FESTES I TRADICIONS
MISSA DEL GALL
Tradicional missa del Gall amb xocolata calenta i coca. Església de Sant Pere Màrtir. Escaldes-Engordany.
MISSA DEL GALL
Vine a viure la màgia del Nadal amb música i tradició! Hora: 23 h. Església de Sant Iscle i Santa Victòria. La Massana.
MISSA DEL GALL
L’ofici religiós, que commemora el naixement de Jesús de Natzaret. Hora: 24 h a Encamp i a les 19.30 h al Pas de la Casa.
ACTIVITATS DE NADAL
De 10 a 19 h: espectacles i teatre.
D’11 a 13 i de 16 a 18.30 h: visita del Pare Noel i els seus follets.
24 h: missa del Gall.
Per la parròquia. Sant Julià de Lòria.
VISITA DEL PARE NOEL
Cercavila pels carrers d’Andorra la Vella i arribada a la plaça del Poble. Hora: 18 h. Andorra la Vella.
VISITA DEL PARE NOEL
Vine a viure la màgia del Nadal i saluda el Pare Noel. Hora: de 17 a 19 h. La Mola de Cal Quico. La Massana.
ARRIBADA DEL PARE NOEL
Tots els infants podran fer arribar la seva carta la Pare Noel. Hora: 17 h. Plaça Coprínceps. Escaldes-Engordany.
ARRIBADA DEL PARE NOEL
El Pare Noel desfilarà pels carrers d’Encamp a les 18 h. Al Pas de la Casa, a les 18 h. Encamp - El Pas de la Casa.
PARE NOEL
El Pare Noel arribarà amb els seus follets fins al Palau de Gel, on podràs gaudir d’un fabulós espectacle sobre gel. Hora: 18 h. Canillo
Divendres, 26
ACTIVITATS INFANTILS
GIMCANA: ‘EL JOC DEL TIÓ’
A càrrec de la Companyia Gaudire Contingut Creatiu.
Hora: 11.30 h Plaça de la Germandat. Sant Julià de Lòria.
‘UN UNIVERS MÀGIC PER ALS MÉS PETITS’ - NADAL ESTELÀRIUM
Parc d’activitats infantils amb ambientació nadalenca galàctica. Hora: de 16.30 a 20.30 h. Plaça de l’Església. La Massana.