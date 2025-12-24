AGENDA

Dimecres, 24

FESTES I TRADICIONS

MISSA DEL GALL

Tradicional missa del Gall amb xocolata calenta i coca. Església de Sant Pere Màrtir. Escaldes-Engordany.

MISSA DEL GALL

Vine a viure la màgia del Nadal amb música i tradició! Hora: 23 h. Església de Sant Iscle i Santa Victòria. La Massana.

MISSA DEL GALL

L’ofici religiós, que commemora el naixement de Jesús de Natzaret. Hora: 24 h a Encamp i a les 19.30 h al Pas de la Casa.

ACTIVITATS DE NADAL

De 10 a 19 h: espectacles i teatre.

D’11 a 13 i de 16 a 18.30 h: visita del Pare Noel i els seus follets.

24 h: missa del Gall.

Per la parròquia. Sant Julià de Lòria.

VISITA DEL PARE NOEL

Cercavila pels carrers d’Andorra la Vella i arribada a la plaça del Poble. Hora: 18 h. Andorra la Vella.

VISITA DEL PARE NOEL

Vine a viure la màgia del Nadal i saluda el Pare Noel. Hora: de 17 a 19 h. La Mola de Cal Quico. La Massana.

ARRIBADA DEL PARE NOEL

Tots els infants podran fer arribar la seva carta la Pare Noel. Hora: 17 h. Plaça Coprínceps. Escaldes-Engordany.

ARRIBADA DEL PARE NOEL

El Pare Noel desfilarà pels carrers d’Encamp a les 18 h. Al Pas de la Casa, a les 18 h. Encamp - El Pas de la Casa.

PARE NOEL

El Pare Noel arribarà amb els seus follets fins al Palau de Gel, on podràs gaudir d’un fabulós espectacle sobre gel. Hora: 18 h. Canillo

Divendres, 26

ACTIVITATS INFANTILS

GIMCANA: ‘EL JOC DEL TIÓ’

A càrrec de la Companyia Gaudire Contingut Creatiu.

Hora: 11.30 h Plaça de la Germandat. Sant Julià de Lòria.

‘UN UNIVERS MÀGIC PER ALS MÉS PETITS’ - NADAL ESTELÀRIUM

Parc d’activitats infantils amb ambientació nadalenca galàctica. Hora: de 16.30 a 20.30 h. Plaça de l’Església. La Massana.

