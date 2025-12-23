HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Realment no has de demostrar res a ningú. Potser sentis que estàs sota una mica de pressió per fer una gran quantitat de treball. No obstant això, alguns projectes, especialment aquells que requereixen creativitat, senzillament no poden ser precipitats.
Taure
Tens tants talents i una gamma tan àmplia de possibilitats que de vegades és difícil que sàpigues cap on dirigir els teus esforços. Avui, no cometis el teu habitual error de tractar de fer-ho tot. Fins i tot tu tens limitacions! Estaries millor si fes un pas enrere per prioritzar la teva enorme llista de coses per fer.
Bessons
Sembla que estàs llest per a un canvi important a la teva vida. Però vés amb compte amb no fer el canvi només pel fet de canviar. Pensa amb compte sobre el que realment vols fer. Una mica d'introspecció pot revelar simplement que els canvis que busques són menors i no grans.
Cranc
Tens una ment aguda, i sempre absorbeixes nous bits d'informació. És sorprenent la quantitat dinformació que aconsegueixes retenir. Avui, però, fins i tot el teu privilegiat cervell pot ser posat a prova més enllà dels seus límits. A la feina, és possible que la quantitat d'informació que cal classificar t'aclapari.
Lleó
Aneu amb compte amb no fer gaires coses avui. Les teves intencions són certament bones i la teva motivació pura, però fins i tot tu tens la limitació que el dia només té 24 hores. Selecciona i tria amb cura els teus compromisos d'avui per assegurar-te que realment puguis fer el que dius que faràs.
Verge
No acceptis qualsevol cosa pel seu valor facial, sobretot si es tracta de diners. És probable que un amic o un col·lega se t'acosti amb un acord que és massa bo per deixar-lo passar. No us deixeu atrapar per la promesa de riqueses ràpides. Qualsevol acord que se't presenti com a “massa bo per ser veritat” sol ser-ho.
Balança
Pots trobar-te que la informació d'avui t'aclapara. Cap al migdia, tant la bústia de veu com el teu correu electrònic podrien estar plens. Sembla que tothom necessita un tros de tu avui. No tractis daconseguir tot el que la gent espera de tu avui perquè simplement no és possible.
Escorpí
Tot i que potser has de treballar avui, encara has de tractar de prendre't les coses amb tranquil·litat. No esteu en disposició d'afrontar la vostra càrrega de treball amb el vostre vigor habitual. Assegureu-vos d'esmorzar i dinar sa, el vostre cos pot estar rebel·lant-se contra algunes indulgències recents.
Sagitari
No es pot forçar la creativitat. Ni tan sols tu. Per molt que vulguis produir alguna cosa fantàstica en aquest mateix instant, trobaràs que els simples mortals com nosaltres necessitem l'ajuda d'una musa creativa. I per desgràcia, la musa és un ésser voluble. No es pot simplement espetar els dits i esperar que aparegui.
Capricornio
Potser la combinació d'obligacions professionals i socials t'aclapara una mica. Si esteu organitzant una festa, procureu aconseguir una mica d'ajuda extra. Encarrega part del sopar si és possible, o almenys contracta algú per ajudar amb els plats.
Aquari
Avui podries estar sentint el vaivé dels desitjos interns davant de les demandes externes. Per molt que vulguis quedar-te al llit avui, cobrint-te en llençols, el món està reclamant la teva atenció. El telèfon sona sense parar i el teu correu electrònic s'omple tan aviat com el buides. Només per ara, desitjaries que tothom desaparegués. Per desgràcia per a tu, no és possible.
Peixos
Quan es tracta de millores per a la llar, hi ha alguna cosa a dir sobre la gratificació immediata. Avui podries trobar-te havent de fer algunes compres necessàries. Pensa amb compte sobre el que realment millorarà la teva llar a llarg termini. Les modes van i vénen, i després poden venir tasques costoses.