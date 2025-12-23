AGENDA
Fent cagar el tió
CURSOS I TALLERS
SORTIDA AL PALAU DE GEL
El departament de Joventut organitza un programa d’activitats per a joves. Avui, visita al Palau de Gel d’Andorra. Hora: de 10.30 h a 14 h. Palau de Gel. Canillo.
MINIARTISTES EN ACCIÓ
Deixa els teus fills en un espai creatiu i màgic mentre tu acabes les compres de Nadal. Tallers d’art per hores en un ambient càlid i molt nadalenc. Hora: de 10 a 13 i de 16 a 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
TEATRE I DANSA
‘WORKSHOP’ NADAL 2025
Abans d’obrir els regals, obrirem la pista de ball amb un cartell de workshops de luxe. No perdis l’oportunitat de fer classes amb Ari Loan, Dan Sampaio, Marta Blanchart i Pauline da Costa! Escola Líquid Dansa. Escaldes-Engorrany.
FESTES I TRADICIONS
FEM CAGAR EL TIÓ
Farem cagar el tió tot cantant nadales tradicionals, jugant i ballant vivint plegats un Nadal màgic! Hora: 18 h. Canillo Brilla. Aparcament de Sella. Canillo.
CASETA DELS FOLLETS
Entrega la teva carta per al Pare Noel, fes-te una foto amb els follets i rep deliciosos caramels. Hora: de 18 a 21 h. Canillo Brilla. Aparcament de Sella. Canillo.
TIÓ DE NADAL - EL POBLET DE NADAL
El tió de Nadal és un personatge màgic de les tradicions nadalenques que ha decidit instal·lar-se a la plaça del Poble perquè tots els infants el puguin visitar. Hora: 17.30 h. Plaça del Poble. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Espai Galobardes. Canillo.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat.
Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.