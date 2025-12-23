TELEVISIÓ
Apagada a MTV
Paramount tancarà aquest 31 de desembre els principals canals lineals d’MTV a Europa. La marca es manté, però quedarà orientada als continguts en estríming.
MTV marxa de la televisió lineal europea. El grup Paramount ha decidit tancar, a partir del 31 de desembre, la majoria de canals temàtics d’MTV dedicats exclusivament a música, una decisió que afecta directament senyals històrics com MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV i MTV Live.
La mesura no implica la desaparició de la marca MTV, però sí la fi del model que la va convertir en un fenomen global: la programació continuada de videoclips. El grup justifica el moviment per la caiguda sostinguda de l’audiència de la televisió tradicional i el canvi d’hàbits cap al consum digital i sota demanda.
De fet, ja feia anys que MTV havia desplaçat la música del centre de la graella, apostant majoritàriament per reality shows i programes d’entreteniment. Els canals musicals supervivents s’havien convertit, en molts casos, en espais de consum nostàlgic, amb rotacions de clips dels anys 80, 90 i 2000.
La decisió afecta la gran majoria de mercats europeus, tot i que l’impacte concret dependrà de cada operador. En paral·lel, el contingut musical i l’arxiu històric d’MTV continuaran disponibles a través de plataformes digitals i serveis d’estríming del grup Paramount, així com a les xarxes socials.
Malgrat el tancament dels canals musicals, els grans esdeveniments de la casa continuen vius. Els MTV Video Music Awards, per exemple, es mantenen com una de les cites anuals de referència de la indústria, i aquest 2025 fins i tot van ampliar la difusió amb l’emissió simultània a la cadena nord-americana CBS. Amb aquesta decisió, MTV confirma un canvi de paradigma que va més enllà de la marca: la música ja no troba el seu espai principal a la televisió, sinó a les plataformes.