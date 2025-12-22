AGENDA
'Regals únics per a persones úniques'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘REGALS ÚNICS PER A PERSONES ÚNIQUES’
La Xarranca presenta Buidem els tallers, una proposta especial, un mercat d’art i d’artesanies que reuneix obres de creadors locals amb l’objectiu d’acostar l’art a la ciutadania durant les festes. Hora: 18 h. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella.
CURSOS I TALLERS
TALLER DE CORONES DE NADAL
Arriben les activitats de Nadal a l’Espai Jovent! Si ets un jove d’entre 12 i 17 anys tens l’oportunitat de divertir-te per Nadal amb nosaltres. Hora: de 10.30 a 14 h. Espai Jovent del Comú. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, entre d’altres. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘EL MUSEU DE L’ELEFANT’
Il·lustracions realitzades pel dibuixant Carles Pellejero del llibre El museu de l’elefant de Joan Peruga. Biblioteca Comunal. La Massana. Fins al 5 de gener.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Fins al 7 de març.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població i s’han convertit en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Museu de la Bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.