HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui podries rebre una trucada telefònica força descoratjadora. Podria portar la notícia d'un contratemps en un dels teus projectes que només és temporal però frustrant. Probablement hauràs de bregar amb alguns petits detalls trivials dels que preferiries no haver de molestar-te i això podria portar un temps massa valuós. Aguanta aquí, encara ho estàs fent bé! No deixis que les teves frustracions obtinguin el millor de tu.
Taure
Després de l'onada d'energia dels darrers dies, avui pots sentir una gran decepció. No cada dia són plens d´aventura i emoció. Ara com ara, només t'has d'ocupar dels assumptes de rutina que són un subproducte de la vida a la Terra. No obstant això, tingues en compte que hi ha molts caps de setmana per venir, i amb el tipus adequat de planificació, pots tenir de nou emoció a la teva vida.
Bessons
Una de les metes que has estat tractant de complir es pot aturar temporalment, i podries tenir la temptació de caure en la desesperació, preguntant-te si mai es farà realitat. Recordeu que la paraula clau d'avui és "temporal". Els obstacles al teu camí se superaran amb el temps i el teu objectiu ha de ser continuar avançant en la direcció que vulguis. Mentrestant, fes-te càrrec de les teves tasques. Poden ser avorrides, però són necessàries!
Cranc
Avui et pots adonar que necessites fer una compra segura. Potser casa teva o automòbil necessitin algunes reparacions importants, o potser un equip nou sigui necessari per a la teva feina. Això podria resultar força descoratjador, ja que podria implicar gastar diners que prefereixes utilitzar per a alguna cosa més emocionant. Tot i això, pensa en el problema que aquesta despesa hauria d'estalviar-te i veuràs el valor de tot.
Lleó
El pes de massa responsabilitats, que potser té a veure amb la família, una feina o la pertinença a un grup pot ocupar la teva ment avui. Pots sentir-te com Atles, carregant el món sobre les teves espatlles! Sents cansament. Potser necessites revaluar els teus compromisos perquè la teva bondat innata et pot haver portat a tenir-ne massa. Compleix amb els que ja tens, però pensa-ho dues vegades abans de comprometre't més. Ets massa important, després de tot.
Verge
Pots tenir els teus alts i baixos avui. Podries aconseguir almenys una trucada del tipus "bones notícies, males notícies" i això podria fer que el teu estat d'ànim oscil·lés com un pèndol. Tracta de mantenir-te centrat/da. Pren les bones notícies com un estímul, i pel que fa a les dolentes, tracta de considerar-les objectivament i d'esbrinar la manera de treure'n profit. Sempre hi ha una manera. Tingues paciència!
Balança
Normalment tendeixes a ser una persona molt espiritual, però tanmateix és possible que avui trobis conceptes metafísics de tota mena força desconcertants. Si aquestes són idees que has abraçat durant molt de temps o noves que acabes de descobrir, és possible que t'inquietin, provocant que la teva fe vacil·li de manera temporal. Això no obstant, es tracta d'un desenvolupament sa. Uns quants dubtes de tant en tant poden eliminar conceptes que no funcionen per a tu i reafirmar la teva fe en els altres.
Escorpí
Avui pots aprendre alguna cosa sobre un amic que podria ser força desconcertant. Podria haver-hi un costat fosc en aquesta persona de qui no eres prèviament conscient i això pot fer que vulguis retirar-te per un temps i tornar a avaluar la teva relació amb aquesta persona. Quan hi pensis, recorda que tots tenim el nostre costat fosc. Podria el que has descobert simplement ser aquest factor, o és massa per a tu? Pensa en això.
Sagitari
Les responsabilitats externes podrien interferir temporalment amb la teva vida amorosa. Pots sentir un fort desig de reunir-te d'hora a la nit amb algú a qui estimes, però les circumstàncies poden fer necessari que treballis a hores estranyes. Això pot ser frustrant, ja que has estat esperant això durant molt de temps, però pots reunir-te amb aquesta persona més tard a la nit. No tinguis por de demanar-li-ho. La majoria de la gent entén que aquest tipus de situacions sorgeixen.
Capricornio
Avui és molt probable que trobis la teva rutina massa avorrida i pots sentir un sobtat i poderós impuls per fer allò que et vingui de gust i no complir amb les teves responsabilitats. Tot i això, pots sentir la força de l'obligació. Aquest sentiment conflictiu ha de passar. Tot i això, si persisteix més enllà d'avui, pot ser necessari tornar a avaluar certes àrees de la teva vida. Hi ha un munt doportunitats per aquí, i la vida és massa curta per deixar-se atrapar per una situació que no et permet créixer.
Aquari
Avui podries estar sentint-te especialment sensual i apassionat/da, i voldràs reunir-te amb un interès amorós. Tot i això, altres responsabilitats poguessin interposar-se en el teu camí. Això et podria donar l'excusa perfecta per enfonsar-te en la tristesa, però no caiguis en aquest parany. Aconsegueix finalitzar qualsevol tema que estigueu afrontant. O potser podràs acabar-ho demà. Després, concerta aquesta gran cita!
Peixos
És possible que sentis una mica de decepció avui. És possible que botigues a veure tots els inconvenients en el camí cap a l'èxit de les teves metes com a fracassos personals, i si t'ho permets, aquesta idea podria persistir durant tot el dia. Tracta de ser objectiu/a i de no perdre de vista el panorama general. Ni tan sols no has perdut una batalla perquè en el pitjor dels casos, es tracta d'un conflicte menor! El més probable és que si continues treballant dur, guanyaràs la guerra!