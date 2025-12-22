Dues espies a l’URSS
Skyshowtime estrena el 30 de gener ‘Ponies’, una sèrie ambientada al Moscou de la Guerra Freda. Emilia Clarke encapçala l’elenc d’aquest thriller fosc i realista.
SkyShowtime estrenarà el pròxim 30 de gener la sèrie Ponies, una nova producció de ficció internacional que s’endinsa en el gènere de l’espionatge amb una mirada fosca i realista sobre la Guerra Freda i ambientada principalment al Moscou dels anys setanta. La proposta ens traslladarà a un context de tensió política constant entre blocs, posant el focus en les operacions encobertes i en les conseqüències personals que comporta viure sota identitats falses en un entorn hostil.
Emilia Clarke i Hayley Lu Richardson es posen en la pell de Bea i Twila, dues dones que, arran de la misteriosa mort dels seus marits a l’URSS, es converteixen en agents de la CIA per desentranyar tota la veritat i descobreixen, en el procés, una gran conspiració. Les protagonistes es veuen obligades a moure’s en un escenari on qualsevol error pot tenir conseqüències irreversibles, mentre lluiten per mantenir l’equilibri entre la seva missió professional i la identitat personal.
La ficció està creada per susanna fogel i david iserson, dos mestres del thriller
Ponies està creada, a més, per un equip amb experiència en thrillers polítics, Susanna Fogel i David Iserson, i ha estat definida per mitjans especialitzats com una de les sèries més aspres i exigents dels darrers anys. La narrativa aposta per un ritme contingut, una atmosfera opressiva i una reconstrucció històrica molt acurada que converteix l’ambientació en un element essencial de la història i no només en un simple marc temporal de fons.
L’arribada de la sèrie a SkyShowtime –ho farà uns dies després de l’estrena als Estats Units– ha generat una notable expectació tant pel retorn d’Emilia Clarke a un paper televisiu de gran recorregut com per l’interès creixent del públic per les produccions d’espionatge amb una sòlida base històrica. Sens dubte es consolidarà com un dels títols destacats del gènere en el panorama audiovisual actual.
