CARTELLERA

Avatar: Fuego y ceniza

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.

CINEMES ILLA CARLEMANY

Avatar: Fuego y ceniza 3D 15.45 17.15** 19.30 20.15* 21.15**

Avatar: Fuego y ceniza 3D HFR 18.15 22.00

Avatar: Foc i cendra 3D 16.15***

Avatar: Fuego y ceniza 2D 20.30

Five nights at Freddy’s 2 16.00 18.00

Núremberg 20.00

Zootrópolis 2 15.30 17.30

Ahora me ves 3 15.45

Roofman 22.45

CINEMES GUIU

Avatar: Fuego y ceniza 17.00 20.30

Frontera 20.00

Zootrópolis 2 18.00

