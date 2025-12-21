HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Pren-te un descans de la rutina que estàs fent i allunya't dels camins transitats. Avui és un dia per continuar endavant amb les teves idees i somnis en lloc de compromisos i respostes. Qüestiona les coses i debat els fets. Feu el que feu, diverteix-te. Aquest és el dia perfecte per sortir i gaudir de l'aire fresc amb una activitat exterior, especialment en activitats de grup. No et pots equivocar en reunir-te amb amics i xerrar sobre els darrers esdeveniments de la teva vida.
Taure
Avui potser et resultarà difícil adoptar un enfocament realista en relació amb les teves emocions. Un tema sensible és capaç d'afectar-te de tal manera, que t'està fent sentir que ets al teu propi món quant a la manera com et relaciones amb els altres. És possible que vulguis considerar deixar que algú més prengui la iniciativa per una vegada i permetre que l'estabilitat es formi abans de prendre la propera decisió.
Bessons
Avui qüestiona la validesa de qualsevol cosa amb què et trobis en conflicte. Pots adonar-te que la gent està actuant amb informació incompleta i que t'acusa falsament d'una cosa que no has dit ni pensat. Esforça't per portar harmonia a la situació posant la veritat sobre la taula i ajudant que les motivacions reals siguin conegudes. Les paraules poden estar carregades democions fortes, així que vés amb compte amb les teves accions.
Cranc
Pots sentir com si avui una mica de sobte t'ha fet clic i has trobat la peça que faltava en un trencaclosques on has estat treballant durant un temps. Les respostes poden ser subtils, però hi són. La fantasia i una actitud positiva t'hi portaran sense esforç. Difon les teves idees al món avui i adopta una actitud que animi també els altres a unir-se als teus somnis.
Lleó
Les coses poden semblar una mica surrealistes avui, així que no et prenguis les paraules dels altres massa de debò. Avui és un dia per comunicar-se i connectar amb algú, així que agafa el telèfon i marca. És un bon dia per compartir els teus somnis amb els altres, malgrat la inversemblant que puguin semblar. Altres et poden mirar com si tinguessis tres caps, però sempre que segueixis tenint honestedat, no hi ha cap raó perquè tinguis por de compartir.
Verge
Avui és un gran dia per a tu en què has de gaudir de molta conversa divertida amb els altres. És probable que la fantasia jugui un paper important en els esdeveniments del dia, i pot ser que et trobis somiant despert/a mentre camines pel carrer. No et molestis per la realitat avui si no ho has de fer. Ets molt millor quan mantens un to lleuger i juganer. Gaudeix del teu món de fantasia i sent-te lliure de convidar els altres a participar-hi.
Balança
Pot haver-hi un element força confús per a tu en el dia que et tempti a actuar, però no totes les peces semblen estar al seu lloc. Pot ser difícil prendre una decisió sobre les coses ja que els fets semblen estar força tèrbols. És millor passar el dia gaudint dels teus amics o de la teva afició preferida en comptes d'intentar prendre decisions vitals o compromisos importants.
Escorpí
Ets el protagonista de la teva pel·lícula, has de tenir orgull del rol que jugues. Podries representar diferents papers segons el teu estat d'ànim. Hi ha una brillantor especial en el teu somriure avui que has de compartir obertament amb els altres. No tinguis pressa per arribar enlloc. Ja has arribat. Gaudeix en companyia dels teus éssers estimats.
Sagitari
Pren un descans de la rutina diària i fes alguna cosa diferent. El món girarà amb tu per un dia, així que sent-te lliure per desconnectar-te per un temps. Recorda que qualsevol camí que decideixis agafar és el camí correcte. El penediment és una emoció inútil així que ni tan sols et molestis. Gaudeix del dia d´avui i de tots els petits plaers que ofereix. Comunica els teus somnis i posa les coses en equilibri.
Capricornio
Les coses van a la teva manera i descobriràs que et resulta molt agradable passar algun temps en companyia d'altres persones. Pots adonar-te que hi ha un aire de fantasia el dia que fa que les teves emocions perdin la noció del temps i de l'espai. No et molestis a tornar a la realitat si no cal fer-ho. Aneu a un museu d'art o assisteix a un espectacle de dansa. Ves a una pel·lícula i al teu restaurant favorit.
Aquari
No intentis concretar cap resposta avui, perquè és probable que al final sentis més frustració que quan vas començar. Com menys intentis forçar la teva voluntat sobre els altres, més t'adonaràs que les coses van automàticament a la teva manera. Avui no es tracta de trobar solucions als problemes, sinó gaudir del que ja has après i aconseguit. Tingues les coses clares.
Peixos
Deixa que el teu costat infantil surti avui a la llum. Els teus somnis estan en plena vigència, així que deixa que obrin el camí. Gaudeix de converses alegres amb amics sobre les últimes pel·lícules i els teus llocs web preferits. És possible que vulguis considerar fer exercici o tallar-te els cabells. Aquest és un bon dia per millorar el teu aspecte en general. Tens un ull molt més agut per a la bellesa física en un dia com avui.