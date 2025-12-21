TELEVISIÓ
Eurovisió, en crisi
L’organització del Festival d’Eurovisió 2026, que se celebrarà a Viena (Àustria) el mes de maig, ha confirmat oficialment que un total de 35 països participaran en la competició. Es tracta de la xifra més baixa des de principis del 2004, un fet que evidencia el moment de tensió que travessa el certamen. La reducció del nombre de participants arriba en un context especialment delicat, marcat per una crisi institucional i reputacional sense precedents arran de la decisió de permetre la participació d’Israel, malgrat les fortes crítiques i les protestes polítiques davant d’aquest fet.
La UER ha pogut ‘repescar’ tres països que feia uns anys que no hi participaven
Cal recordar que, a principis d’aquest mes, diversos radiodifusors van anunciar la retirada del concurs com a gest de protesta, qüestionant la coherència de l’organització amb els principis que històricament han definit Eurovisió. El festival, fundat l’any 1956, és un dels esdeveniments televisius anuals amb més audiència del món i, tradicionalment, s’ha presentat com un espai de trobada cultural al marge de la política.
Entre les absències més destacades hi ha les d’Espanya, Irlanda, els Països Baixos, Eslovènia i Islàndia, que han comunicat formalment que no prendran part en la competició. Per compensar la davallada en el nombre de participants, la Unió Europea de Radiodifusió (UER) ha aconseguit el retorn de tres països que havien estat absents en edicions recents. Així, Bulgària, Moldàvia i Romania tornaran a formar part del concurs i s’incorporen a la graella de la 70a edició del festival.
El calendari es manté sense canvis, amb les semifinals programades per als dies 12 i 14 de maig de 2026 i la gran final prevista per al 16 del mateix mes. Tot i això, l’edició de Viena arriba en un dels moments més complexos de tota la història del certamen musical.