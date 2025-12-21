AGENDA
Concert coral de Nadal
LA PROPOSTA DEL DIA
CONCERT CORAL DE NADAL
La Coral Sant Miquel d’Encamp i la Coral Sant Antoni de la Massana ens conviden a celebrar l’arribada de Nadal amb un concert ple d’emoció i harmonia. Hora: 12.30 h. Església de Santa Eulàlia. Encamp.
TEATRE I DANSA
‘EL CIRC DE LES JOGUINES’
Viatja a un fantàstic món de melodies captivadores i personatges màgics, d’on tornaràs amb un gran somriure i la sensació d’haver trobat la teva passió amagada. Hora: 11 i 12.45 h. Espai escènic La Feréstec. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘SOLO’ D’OSCAR MARTIN
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població i s’han convertit en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. CEE. Fins al 21 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’exposicions del Govern. Fins al 7 de març.
‘EL LONDRES DE VIRGINIA WOOLF’
Acull els originals que el pintor Arnau Sánchez Campamà ha realitzat per a les il·lustracions del llibre Londres de Virginia Woolf, editat per Trotalibros. Biblioteca Comunal. La Massana.