TELEVISIÓ
Reaparició discreta
Kevin Spacey torna a la televisió amb ‘Minimarket’, la seva primera sèrie des que va sortir de ‘House of Cards’ arran de diverses acusacions d’abús sexual.
L’actor nord-americà Kevin Spacey tornarà a la petita pantalla el pròxim 26 de desembre amb la sèrie Minimarket, una comèdia italiana que s’estrenarà al servei d’estríming de la televisió pública RAI. Aquesta serà la seva primera sèrie de l’intèrpret des que va abandonar House of Cards el 2017, quan va ser acomiadat arran de diverses acusacions d’abús sexual.
La ficció s’estrena el dia 26 al servei d’estríming de la televisió italiana
Spacey, de 66 anys i guanyador de dos premis Oscar per American Beauty (1999) i Sospitosos habituals (1995), era un dels actors més respectats de Hollywood fins que va arribar la primera acusació contra ell. L’artista va ser posteriorment absolt de nou càrrecs de delictes sexuals al Regne Unit i va obtenir una victòria en una demanda civil als Estats Units relacionada amb una insinuació sexual no desitjada ocorreguda el 1986.
A Minimarket, l’actor s’interpreta a si mateix fent d’un mentor poc convencional de Manlio Viganò (Filippo Laganà), un jove que treballa en una petita botiga de queviures a Roma i somia convertir-se en una estrella de televisió. Spacey és el seu amic imaginari i conseller, que apareix com una presència inqüestionable, exercint de “consciència artística” del jove.
L’intèrpret fa de si mateix en aquesta comèdia on exerceix de mentor d’un jove
La relació entre tots dos té un to còmic: mentre Spacey aporta la seva vasta experiència com a veterà dels rodatges de Hollywood, l’ingenu Manlio no és conscient que està sent guiat per un guanyador de l’Oscar.
La sèrie de deu episodis, que combina humor amb moments surrealistes, s’estrenarà a RaiPlay el 26 de desembre amb els primers cinc episodis, i la segona part de la temporada arribarà el 9 de gener. A hores d’ara es desconeix si la ficció es podrà veure posteriorment en alguna plataforma internacional.
Spacey ha rodat tres pel·lícules recentment: 1780, Gore –que finalment es va cancel·lar– i The Awakening, que s’estrenarà en els pròxims mesos.