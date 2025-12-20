AGENDA
El circ de les joguines
‘EL CIRC DE LES JOGUINES’
Viatja a un fantàstic món de melodies captivadores i personatges màgics, d’on tornaràs amb un gran somriure i la sensació d’haver trobat la teva passió amagada. Espectacle musical amb videoprojeccions a càrrec de Dandream Films&Shows. Hora: 17 h. Espai escènic La Feréstec. Escaldes-Engordany.
MÚSICA
NEUS MAR
Deixa’t portar per la veu de Neus Mar amb nadales tradicionals i contemporànies. Hora: 18 h. Canillo Brilla. Aparcament de Sella. Canillo.
CONCERT DE NADAL
Tradicional cantada de Nadal de la Coral d’Escaldes-Engordany. Església de Sant Pere Màrtir. Escaldes-Engordany.
CANTADA TRADICIONAL DE NADALES
A càrrec de la Coral Sant Antoni, a l’església parroquial de la Massana. Hora: 20.30 h. Església parroquial de Sant Iscle i Santa Victòria. La Massana.
FIRES I MERCATS
SORTIDA AL MERCAT DE NADAL DE TOLOSA
Una escapada nadalenca plena d’encant! Hora: de 7 a 20 h. Comú. Canillo
FESTES I TRADICIONS
8A CURSA EL PETIT SANTA CLAUS
Vine a participar en la cursa més nadalenca i, en acabar, fes cagar el tió de Nadal a la plaça del Poble. Hora: 16.30 h. Estadi Comunal. Andorra la Vella.
ACTIVITATS INFANTILS
‘EL FANG QUE SOMIAVA FORMES’
El fang és terra viva que es deixa modelar. Imaginant formes i tocant noves textures ens divertirem transformant grapats de fang en creacions úniques. Per a nadons d’un a tres anys. Hora: 10.30 h. Escola d’Art. Sant Julià de Lòria.
‘L’HIVERN ÉS MÀGIC’
Contacontes per a infants a càrrec de Jèssica Casal a l’Espai Petits Lectors. Activitat per a infants a partir de quatre anys. Hora: d’11.30 a 17 h. Biblioteca comunal. Escaldes-Engordany.