Avatar: Fuego y ceniza 3D

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.

CINEMES ILLA CARLEMANY

Avatar: Fuego y ceniza 3D 12.15** 15.45 17.15** 19.30 20.15* 21.15**

Avatar: Fuego y ceniza 3D HFR 18.15 22.00

Avatar: Foc i cendra 3D 12.00*** 16.15***

Avatar: Fuego y ceniza 2D 11..45 20.30

Five nights at Freddy’s 2 16.00 18.00

Nuremberg 20.00

Zootropolis 2 12.00 15.30 17.30

Ahora me ves 3 15.45

Roofman 22.45

El rei de reis català 11.30***

CINEMES GUIU

Avatar: fuego y ceniza 17.00 20.30

Frontera 20.00

Zootropolis 2 18.00

