TELEVISIÓ
Torna Percy Jackson
La segona temporada de la sèrie de Disney+ promet més acció, noves sorpreses i una adaptació fidel amb matisos renovats de la saga de Rick Riordan.
La sèrie Percy Jackson y los Dioses del Olimpo acaba de tornar a Disney+ amb la segona temporada, en què els protagonistes d’aquesta ficció basada en els llibres homònims de Rick Riordan s’embarquen en una odissea èpica plena de molta més acció i d’unes quantes sorpreses per als fans. En aquesta entrega, Percy torna a comptar amb l’ajuda d’Annabeth, Clarisse i el seu recentment descobert germanastre Tyson en la lluita per aturar Luke, Kronos i el seu pla imminent per destruir l’Olimp. Junts s’endinsaran al mar dels Monstres a la recerca del seu millor amic, Grover, i de l’únic que pot aturar el desastre, el Velló d’Or.
“Hi ha definitivament molta més acció que abans”, ha confirmat en una entrevista amb EFE Walker Scobell, l’actor que dona vida a Percy, qui en aquesta entrega demostrarà les seves dots en la lluita i que ha declarat estar “nerviós” per l’acollida del públic, ja que és conscient de com de complicat resulta adaptar un llibre a la pantalla. “És difícil perquè, evidentment, hi ha canvis”, ha assenyalat, una idea en què coincideix Riordan, que ha subratllat que l’equip està “constantment aprenent com traduir el llibre a una sèrie de televisió”.
Riordan ha confirmat que la nova entrega té “sorpreses” fins i tot per a aquells que ja hagin llegit els llibres. Per exemple, els espectadors podran veure escenes retrospectives de les vides d’alguns protagonistes, com Luke o Annabeth, o veure en acció el personatge de Thalia. Sobre si s’ha aconseguit una adaptació fidel, l’autor ha confirmat que així ha estat, tot i que hi ha aspectes que són impossibles d’adaptar. “Cal entendre que quan agafes una història i la tradueixes d’un format a un altre, òbviament hi ha coses que han de canviar”, ha reconegut.
Tot i que han passat 20 anys des que es van escriure els llibres, la ficció tracta temes actuals. “Era important per a mi veure com podia refrescar la història i fer que fos una mica més moderna”, ha explicat l’autor. “Són temes que es tracten en la mitologia grega, però que crec que són molt candents ara mateix. En realitat són simplement temes i problemes humans amb els quals ens hem estat enfrontant durant milers d’anys”, ha subratllat.
Entre aquestes qüestions destaquen disjuntives com què fer si una societat s’enfronta a un mal líder, com actuar davant d’una família abusiva o quines decisions prendre pel que fa a l’amor, la guerra o la venjança.
Disney+ estrenarà un capítol cada setmana fins al 21 de gener del 2026 i ja està rodant la tercera temporada de la sèrie.