CARTELLERA
Avatar: Fuego y ceniza 3D
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.
CINEMES ILLA CARLEMANY
Avatar: Fuego y ceniza 3D 17.30** 19.15 20.15* 21.15**
Avatar: Fuego y ceniza 3D HFR 18.15 22.00
Avatar: Foc i cendra 3D 17.30***
Avatar: Fuego y ceniza 2D 21.00
Five nights at Freddy’s 2 17.45
Nuremberg 19.45
Zootropolis 2 18.00
Ahora me ves 3 22.30
Roofman 22.45
El rei de reis català 17.15***
CINEMES GUIU
Avatar: Fuego y cenizat 20.00
Frontera 20.15
Bob Esponja: una aventura pirata 17.30