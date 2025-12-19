CARTELLERA

Avatar: Fuego y ceniza 3D

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.

CINEMES ILLA CARLEMANY

Avatar: Fuego y ceniza 3D 17.30** 19.15 20.15* 21.15**

Avatar: Fuego y ceniza 3D HFR 18.15 22.00

Avatar: Foc i cendra 3D 17.30***

Avatar: Fuego y ceniza 2D 21.00

Five nights at Freddy’s 2 17.45

Nuremberg 19.45

Zootropolis 2 18.00

Ahora me ves 3 22.30

Roofman 22.45

El rei de reis català 17.15***

CINEMES GUIU

Avatar: Fuego y cenizat 20.00

Frontera 20.15

Bob Esponja: una aventura pirata 17.30

