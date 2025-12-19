AGENDA

Antònies Darknes

Antònies Darknes

Antònies Darknes

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

LA PROPOSTA DEL DIA

ANTÒNIES DARKNES

Un repertori acústic i folk amb versions pop-rock i cançons originals. Un concert ple de melodies càlides i emocionals. Hora: 18 h. Canillo Brilla, aparcament de Sella. Canillo.

ACTIVITATS INFANTILS

‘L’ESTEL DE NADAL AL PAÍS DELS CONTES’

Contacontes a càrrec d’Una Maleta de Contes. Hora: 17 h. Plaça del Prat del Call. Ordino.

MÚSICA

THE MINSTRELS

Concert de gòspel de The Minstrels. A la sortida, coca i moscatell. Hora: 20 h. Església parroquial. Ordino.

TEATRE I DANSA

ÒPERA: ‘LA BOHÈME’, DE PUCCINI

A la París bohèmia del segle XIX, un grup d’amics artistes lluita per sobreviure mentre somia un futur millor. Hora: 20.30 h. Teatre de les Fontetes. La Massana.

‘EL CIRC DE LES JOGUINES’

Viatja a un fantàstic món de melodies captivadores i personatges màgics, d’on tornaràs amb un gran somriure i la sensació d’haver trobat la teva passió amagada. Hora: 17 h. Espai escènic La Feréstec. Escaldes-Engordany.

‘¿BUSCAS PAREJA? SPEED DATING’

La Sara el Carlos inicien un viatge a través de les apps de cites. Una comèdia d’Iván Campillo. Hora: 21.30 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.

CURSOS I TALLERS

‘DANSA VIVA’

Dansa viva. Moviment expressiu conscient. Amb Evangelina Constable. Hora: de 18.30 a 20 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

TALLER D’INICIACIÓ ALS RITMES LLATINS

Aprendrem els passos bàsics de batxata, txa-txa-txa, merengue i salsa. Hora: de 10.30 a 12 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

EXPOSICIONS

‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’

A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Espai Galobardes. Canillo.

tracking