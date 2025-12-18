TELEVISIÓ
Warner, amb Netflix
WBD insta els accionistes a rebutjar l’oferta d’adquisició de Paramount. La pressió del mercat i els recels antimonopoli marquen la pugna entre els dos gegants.
Warner Bros. Discovery (WBD) recomanarà als seus accionistes que rebutgin l’oferta de Paramount, de 30 dòlars per acció, i que donin suport, en canvi, a l’acord ja existent amb Netflix, segons ha informat The Wall Street Journal (WSJ), que cita fonts pròpies.
Paramount ha de decidir si incrementa l’oferta, de trenta dòlars per acció
D’aquesta manera, Paramount i el seu director executiu, David Ellison, hauran de decidir si incrementen la proposta. Això passa mentre les accions de Warner cotitzen prop dels 30 dòlars, fet que suggereix que els inversors esperen una millora de l’oferta, afegeix el mateix rotatiu.
Paramount i Netflix, dos gegants de la indústria audiovisual nord-americana, estan enfrontats en l’intent d’adquirir l’emblemàtica companyia cinematogràfica. WBD va assolir un acord amb Netflix per vendre l’empresa per 82.700 milions de dòlars, incloent-hi el deute, després del qual Paramount va entrar en escena amb una opa hostil per 108.000 milions de dòlars.
El sindicat de guionistes i diversos senadors han criticat l’operació
Netflix havia acordat pagar 27,75 dòlars per acció, en una combinació d’efectiu i accions, pels estudis de Warner i el servei d’estríming HBO Max. Paramount, per la seva banda, va oferir 30 dòlars en efectiu per la totalitat de la companyia. L’oferta de Paramount venç el pròxim 8 de gener, data fins a la qual l’empresa podria decidir si eleva la proposta.
La lluita entre les dues corporacions ha obert la porta a una major concentració empresarial en un sector ja dominat als Estats Units per un grapat de grans grups que aglutinen cinema, mitjans, televisió i estríming.
D’altra banda, el Sindicat de Guionistes dels Estats Units (WGA) ha denunciat que l’operació podria vulnerar les lleis antimonopoli, i senadors com Elizabeth Warren, Bernie Sanders i Richard Blumenthal han advertit el Departament de Justícia que la nova companyia tindria “capacitat per augmentar els preus televisius en un context d’inflació”.