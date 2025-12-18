HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
No obstant això, els ossos astrals tenen una nova configuració. Serà més fàcil la comunicació entre grups, tant a casa com a la feina. Som especialment sensibles a les necessitats d'altres persones, però no us oferim res durant les properes setmanes. Tot i això, no hi ha demandes. En última instància, el sacrifici no va beneficiar a Nadie!
Taure
Tot i que potser no ho necessiteu, la configuració celestial us permetrà la introspecció. Les vostres emocions es sentiran una mica més fortes, sobretot quan tingueu sentiments sobre la vostra vida personal. Tanmateix, sentim una mica de disgust si simplement no us en parlem més. Tomàquet, quedeu-vos a terra, perquè els aspectes útils del vostre món interior potser necessiten ser en silenci per expressar-se.
Bessons
Una petita quantitat de potència podrà interrompre la màquina perfectament a punt per funcionar. Per què? Per a l'alineació astral. Sentiràs una obligació virtual d'estar inactiu aquest dia, veuràs com algunes de les coses que prescriuen a la teva vida personal comencen a aparèixer dins teu. Aquest període d'introspecció t'ajudarà a determinar quant influeixes en les decisions que prens a la teva vida personal.
Cranc
Tens tendència a pensar en l'energia celestial mentre jugues. Possiblement hi ha motius per meditar i reflexionar sobre qualsevol cosa que hagis trobat molestada en un passat no molt llunyà. Troba't amb alguns tipus de persones especialment interessants i et demanaran la teva motivació. També perdràs gran part del teu rendiment quan perds el control de les teves motivacions i comportaments. No tenim la intenció de seguir aquesta anàlisi; hi ha moltes altres coses pràctiques a les quals has de parar atenció.
Lleó
El cercle celestial principal que té la seva llum t'afecta particularment. Els cors astrals es realineen per alliberar aquest tipus d'energia. En la situació actual, és possible que la teva vida canviï, i pots esperar un període extremadament favorable. Ningú vol deixar les seves antigues llars i començar-ne de noves; els senyals indiquen que el moment és apropiat per al dany.
Verge
Les energies planetàries estan alineades de tal manera que és més probable que es facin realitat. L'aspecte del joc promou el creixement i la vitalitat, i ho nodreix tot. Esperes passar un temps meravellós. Impulsa't per ser més creatiu, tant a nivell professional com personal, i els beneficis duraran i duraran!
Balança
La configuració celestial es pot fer en un sol dia. L'energia astral allibera una gran masculinitat que no es pot manipular fàcilment a nivell conscient. No és fàcil lligar amb tota aquesta energia agressiva. Tanmateix, aquest aspecte et permetrà tenir una millor relació amb aquest personatge "masculí" teu.
Escorpí
Els cervesers astrals treballen temps extra avui. Tingueu en compte que aquesta configuració us ajudarà a millorar el vostre comportament en les vostres relacions en la majoria dels casos. Perquè té la serietat de guardar la veritat al pot. Si demaneu opinions, escolteu-les, si no, millor no les demaneu. Això és una qüestió d'activitat.
Sagitari
Els propers dies seran fantàstics! L'alineació astral diu que tot el que has de fer amb la teva vida privada pot prendre un nou camí. És possible que les parts duguin a terme noves accions per establir certesa d'alguna manera. Potser la teva vida romàntica s'establirà o finalment faràs concessions per fer una gran compra. És possible que passin coses importants durant els propers dies!
Capricornio
Els cors celestials estan alineats d'una manera que intensifica les interaccions socials. Podrem parlar amb molta gent durant els propers dies. Hasta podrias enamorarte! Incluso si tens dues parelles, l'aspecte del joc pot servir per atraure't a coquetear. ¡Ten sumo cuidado aquí, no quieres ir muy lejos y luego arrepentirte de tus acciones mañana!
Aquari
Un nou aspecte començarà a alimentar-te i continuaràs menjant bé durant tots els teus àpats. Aquest serà un període de gestació. Fes servir més la teva energia quan tinguis les bases per a nous projectes, noves relacions, preguntes per a una de completament nova. S'ha aconseguit una metamorfosi; aquesta és la meva conclusió per agregar els detalls.
Peixos
Amb la teva configuració celestial, començaràs un període d'introspecció que durarà una setmana. Cal procedir amb les accions que han tingut lloc a la teva vida durant els darrers mesos. Veureu algunes de les pistes algorítmiques que sempre són òbvies, però això no vol dir que hi hagi alguna cosa just davant teu.