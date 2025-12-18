AGENDA
Concert de Jovedry
LA PROPOSTA DEL DIA
CONCERT DE JOVEDRY. MÚSICA URBANA
Les pistes de Jovedry barregen atmosferes sonores originals i precises, amb teixits i textures rítmiques molt definides. Hora: 20 h. Era del Raser. Ordino.
ACTIVITATS INFANTILS
‘CERCLE MÀGIC D’ORDINO’
El funcionament és molt senzill: només cal aconseguir el passaport del Cercle Màgic i deixar-se endur per la màgia. Viu una visita nocturna a la casa secreta del Pare Noel. Ordino.
EXPOSICIONS
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘SOLO’, D’OSCAR MARTÍN
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.
‘ANDORRA ROMÀNICA EN 40 MIRADES’, DE RAFA CONTRERAS’
L’exposició de 40 instantànies en blanc i negre és una sèrie fotogràfica realitzada amb una càmera, podríem dir analògica, del segle passat, que capta l’essència atemporal de deu esglésies romàniques. Espai Columba. Andorra la Vella. Fins al 17 de gener.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població, convertint-se en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. CEE. Fins al 21 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’exposicions del Govern. Fins al 7 de març.