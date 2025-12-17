HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui dia no és el dia per deixar les coses a l'atzar. Si realment no t'agraden els tipus de sorpreses que debiliten la teva bona feina, tracta de planificar el teu dia el més simple possible, mantenint a la teva ment que possiblement estiguis millor treballant tot sol. L'alineació celestial causarà retards en els intercanvis i les comunicacions, sense esmentar l'empantanament de qualsevol quantitat de projectes. Només sigues pacient; això també passarà.
Taure
Donada la configuració planetària d'avui, necessitareu controlar tot dues vegades - especialment allò que normalment fas en pilot automàtic. És en dies com aquests que tanquem la porta amb les claus del costat de dins, o ens oblidem de signar el xec, o perdem l'autobús, etc. Sentiràs distracció amb la teva ment a un altre lloc. Potser estàs pensant en el teu futur. O pot ser que t'estiguis enamorant?
Bessons
Amb l'energia astral d'avui, és possible que pensis en la manera de comunicar-te amb les persones que trobis a la feina. Hi ha una bona possibilitat que aquest sigui el projecte correcte per a tu. No et preocupis sobre el retard del correu electrònic, les cites no complertes, o els malentesos; simplement són allà per recordar-te canviar la manera com generalment operes en la teva vida diària laboral.
Cranc
Si tens grans plans per a tu en la teva feina en aquest dia, com organitzar una conferència o començar una feina en un nou prototip, et decebràs terriblement cap al final del dia. I tampoc no funcionarà el raonament que faràs amb la teva persona per no perdre el control. L'energia planetària fa que aquest sigui un d'aquells dies en què pot passar el que és impensable. Necessitaràs tornar a posar les coses en perspectiva.
Lleó
Segurament sàpigues millor que ningú més que les relacions professionals generalment estan plenes de desitjos inconscients i idees que es mantenen sense expressar. En certes situacions, aquesta manca de claredat tindrà repercussions directes en l'eficiència de la teva feina i en el resultat de certes negociacions. Avui, amb l'orientació d'aquest dia, decidiràs fer alguna cosa posant les cartes sobre la taula. No obstant això, assegura't de deixar-te un o dos asos sota la màniga.
Verge
Generalment sents atracció cap a persones entretingudes, creatives i atractives per les seves brillants personalitats. Alhora, prefereixes fer un pas enrere i observar en comptes d'interactuar. Certament no hi ha res dolent en això. Però l'energia astral d'avui t'ajudarà a pensar sobre aquesta qüestió: tendeixes a subestimar-te comparant-te amb aquest tipus de persones?
Balança
Amb l'energia astral d'aquest dia, sentireu la urgència d'apropar-vos a les persones que us envolten i conèixer-les a un nivell més íntim. També sentiràs ganes de parlar sobre coses que usualment tu, els teus éssers estimats, amistats i fins i tot companys de feina senten com una cosa temoroses. Encara que et resultarà una mica difícil, aprendràs com coordinar millor les teves idees amb les teves emocions.
Escorpí
És possible que avui t'enfrontis a algunes sorpreses - ordinadors trencats, línies telefòniques sense funcionar, màquines de fax descompostes - aquests problemes endarreriran el progrés de la teva feina. Però aquest període d'inactivitat us farà parar i pensar si us heu oblidat de fer alguna cosa, abans de continuar. No neguis cap dels petits detalls. Necessitaràs atendre'ls perquè els dies següents siguin el més productius possibles.
Sagitari
És el moment en què els cossos astrals prendran càrrec i crearan certa activitat. Ara com ara, l'energia planetària us farà treballar en l'expressió de les vostres emocions, i us empenyerà a pensar en les coses abans d'actuar. Per tant, aquest període és un bon senyal, ja que generalment tens tendència a la impulsivitat ia actuar sota les teves emocions.
Capricornio
Avui estaràs molt pensatiu/iva. L'alineació astral causarà certs problemes, especialment pel que fa a l'elecció de la carrera. Has triat la professió correcta? La teva feina realment significa alguna cosa important per a tu? És possible que converteixis un hobby en un negoci lucratiu? Tens moltes preguntes per pensar!
Aquari
L'actitud introspectiva que avui tindràs no serà d'acord amb la vostra usual manera de ser. Això és degut al moviment dels cossos celestials que et faran pensar en els valors bàsics que subjauen les teves idees i accions. Qualsevol cosa que influenciï el teu pensament intel·lectual serà inspeccionada a consciència. Separaràs el bo del que és dolent, i donaràs un toc personal i original als teus ideals.
Peixos
Obligar-te a comunicar-te amb certs membres del teu cercle de vegades et semblarà una mica ridícul, però també t'has d'adonar que és fonamental mantenir la pau. Avui tindràs la impressió que certes persones simplement no t'escolten. També et preguntaràs si la tranquil·litat mental val la pena per a tot aquest conflicte. Això és degut a les energies planetàries turbulentes en funcionament.