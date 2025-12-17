AGENDA
'Investigant la relació entre Pau Casals i Andorra'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘INVESTIGANT LA RELACIÓ ENTRE PAU CASALS I ANDORRA’
Recerca sobre la relació de Pau Casals i Andorra que s’ha desenvolupat per al departament de Patrimoni Cultural. En aquesta conferència, la Sra. Anna Mora, coautora de la recerca, abordarà la importància que va jugar Andorra en la vida del famós violoncel·lista català. Hora: 19 h. Sala d’exposcions del Govern. Andorra la Vella.
‘CIÈNCIA I BENESTAR-OXIGENACIÓ CEL·LULAR: DE LA REPARACIÓ A L’ENERGIA’
Evangelina Constable i Gustavo Corradi. @gecbenestar. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
ACTIVITATS
DINAR DE NADAL PER A LA GENT GRAN
El comú d’Encamp convida tots els padrins i padrines de la parròquia a participar en el tradicional dinar de Nadal per a la gent gran, una cita molt esperada per compartir un bon àpat, retrobar-se amb amics i celebrar plegats les festes nadalenques! Hora: 13 h. Sala de festes del Complex esportiu i sociocultural. Encamp.
MÚSICA
FESTIVAL: ‘EL MUSICAL DE LOS 80s 90s’
Prepara’t per viure una nit màgica amb el musical que ha triomfat a la Gran Via de Madrid i que ara arriba per primera vegada a Andorra. Sonaran grans èxits de grups mítics com Mecano, Seguridad Social, Alaska, Hombres G i Celtas Cortos, entre molts altres. Horari de 21 a 23 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
CONVERSES
‘EL TELER DAURAT’, AMB NOELIA SOUQUE
Noelia Souque, ambaixadora per a la cooperació transfronterera del Govern, serà l’encarregada de tancar l’edició d’El teler daurat d’aquest any. Hora: 19 h. Hive Five Coworking. Andorra la Vella.
CURSOS I TALLERS
‘ENTRE EL SAGRAT I EL QUOTIDIÀ’
La revolució tranquil·la dels primitius flamencs amb Charline Bony. Hora: de 18.30 a 19.30 h. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.