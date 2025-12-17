TELEVISIÓ
Adeu a ‘Reclutas’
tot i l’èxit inicial i el bon posicionament al rànquing de Netflix, la plataforma ha optat per cancel·lar la sèrie, durament criticada per l’administració Trump.
Netflix ha anunciat que la sèrie Reclutas (Boots) no tindrà una segona temporada, posant fi a una de les apostes més debatudes del seu catàleg aquest any. La decisió arriba tot i que la ficció acumulava bones xifres de visualització i crítiques positives, i havia ocupat posicions rellevants en el rànquing de sèries més vistes de la plataforma.
Creada per Andy Parker i basada en les memòries The Pink Marine, de Greg Cope White, Reclutas narra la història de Cameron (Miles Heizer), un jove gai que s’allista al cos de Marines dels Estats Units a principi dels anys noranta, en un context en què l’homosexualitat estava prohibida a l’exèrcit. La sèrie havia atret l’atenció per la seva combinació de drama, humor i un retrat humà de la identitat i la camaraderia dins d’un entorn militar tradicionalment hostil.
La trama segueix un jove gai que s’allista al cos de marines dels eua
Tot i aquest impuls inicial i la idea d’una continuació, Netflix ha optat per cancel·lar la producció i no avançar amb una segona temporada que ja s’insinuava en el final de la primera. La companyia no ha donat explicacions públiques detallades sobre els motius de la decisió.
La cancel·lació de Reclutas arriba en un context polític tens: durant les setmanes posteriors a l’estrena, la sèrie va ser objecte de dures crítiques per part de l’administració de Donald Trump i dirigents del departament de Defensa dels EUA. El secretari de premsa del Pentàgon va arribar a qualificar la sèrie d’“escòria woke”, acusant Netflix de promoure una “agenda ideològica” i qüestionant la seva representació de l’exèrcit i de temes LGTBI.
El secretari de premsa del pentàgon va qualificar la ficció d’“Escòria ‘woke’”
L’adeu de la sèrie suposa deixar moltes trames argumentals obertes, al mateix temps que ha reobert el debat sobre la influència de la pressió mediàtica i política en les decisions editorials de les plataformes d’estríming.