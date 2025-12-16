HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Amb l'aspecte en joc del dia d'avui, no podem dir que avui obtindràs resultats immediats o concrets, però podràs preparar el terreny pels teus progressos futurs. No obstant això, atès que la teva relació no serà gaire fàcil, serà millor que comptis amb els teus propis recursos. Així que avui hauràs de treballar tot sol - però això no et resultarà desagradable! Almenys serà un canvi grat.
Taure
Atesa l'alineació astral actual, sentireu la necessitat de tenir temps privat per a tu. Necessitareu entrar en la vostra modalitat d'ermità i tenir un temps tot sol. De vegades l'energia dels altres t'aclapara, i et sents millor quan tens espai. Posa el cartell de “No molestar”. Digues als membres de la teva família que necessites una mica de temps en solitud. Et sentiràs millor després de recarregar les bateries.
Bessons
Avui et caldrà envoltar-te de coses i persones que t'inspirin. Tindràs la necessitat de sentir una energia més positiva. Potser hauries d'escoltar música clàssica mentre treballes. O gaudiràs fent una volta en cotxe mirant el paisatge després d'acabar la feina. Et sentiràs bé si et prens uns moments per observar les coses belles que hi ha al món. La configuració planetària us ajudarà a trobar l'energia espiritual que us inspiri.
Cranc
Els cossos celestials s'alineen per posar èmfasi en noves amistats o societats. Juntament amb altres persones, començaràs una emprenedoria grupal com un treball col·lectiu, un estudi de disseny o potser encara les teves forces per organitzar una gran festa. És un bon moment per fer plans; només assegura't de prendre nota de cada idea que passi per la teva ment!
Lleó
T'espera un dia estimulant. És molt probable que aquesta estimulació provingui duna dona. És clar que no vols acostar-te massa a la gent de la feina, però si es dóna l'oportunitat, tracta de treballar a prop d'una col·lega femenina. Per als qui busquen algú amb qui compartir la seva vida, aquest és el moment ideal!
Verge
Amb la configuració celestial actual, avui és el dia ideal per prendre la iniciativa. És probable que durant les últimes setmanes hagis estat pensant a canviar la teva manera d'actuar o la manera com has estat comportant-te a la teva feina oa la teva vida social. No ho dubtis més. Actua ara! És clar que sempre tens molt de tacte amb els altres, però de vegades és millor sacrificar una mica de tacte per progressar realment.
Balança
Avui exhales una atracció ardent! El resultat de l'alineació astral actual us converteix en un objecte d'enorme desig eròtic. Els teus poders de seducció seran irresistibles; qualsevol que es trobi amb tu quedarà instantàniament embruixat. Però no facis cap ximpleria de la que després puguis penedir-te - a menys, és clar, que trobis algú capaç d'encantar a la teva encantadora persona.
Escorpí
Semblés que, almenys per avui, les coses estaran calmades. Això et farà molt bé! Podrien aparèixer conflictes latents, però els malentesos aviat es dissiparan. Molts problemes tècnics també es resoldran. Tot i això, amb l'aspecte en joc, malgrat la qualitat positiva general del dia, aquest podria resultar esgotador emocionalment. Pensa a prendre't un descans i relaxar-te aquesta nit.
Sagitari
Avui tindràs un alleugeriment benvingut de l'estrès general d'aquests últims dies. L'energia astral en joc serveix per treure la teva enyorança de rebel·lia. Has notat com només et sents així quan el pes de la disciplina cau sobre el teu cap? Presta especial atenció a les persones a la feina, ja que podria presentar-se una proposta inusual.
Capricornio
L'aspecte en joc d'avui promourà la teva eficiència o professionalisme. Avui serà un bon dia perquè capacitis un grup, o lideres un grup a la feina. No només compliràs admirablement amb el teu rol, sinó que obtindràs resultats immediats. Fes el que puguis per fer notar les teves habilitats. Si treballes per a una gran corporació, acosta't als executius de l'empresa.
Aquari
Avui els cossos astrals s'alineen en una figura dolça i gràcil que augmentarà la necessitat recurrent d'independència que expresses sovint. Quan va ser la darrera vegada que vas visitar l'altra banda del món? O fins i tot l'altra banda de l'estat? Viatjar sempre ha estat una experiència de creixement per a tu. Ha arribat el moment de fer una escapada.
Peixos
La configuració celestial us prepara un bon dia. Tindràs eficiència i productivitat, però els projectes a llarg termini no estan afavorits. Si fos possible, seria bo que triïs projectes curts i intensos, que requereixin molta energia en un període de temps curt. Però sobretot, no comptis gaire amb l'ajuda dels altres; te les hauràs d'arreglar tot sol per algun temps.