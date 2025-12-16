TELEVISIÓ
HBO mostra múscul
La plataforma avança en un vídeo les grans estrenes per al 2026. El servei d’estríming reivindica identitat pròpia emmig d’una gran incertesa sobre el seu futur.
HBO Max ha recopilat les seves grans novetats de ficció per a l’any 2026 en un vídeo publicitari amb el qual vol subratllar el seu “compromís per oferir històries d’alta qualitat i imprescindibles que inspirin, entretinguin i suscitin debat arreu del món”. La plataforma reforça així l’aposta per produccions amb identitat pròpia i amb capacitat d’impacte global, tant en l’àmbit creatiu com en el cultural.
Aquest espot inclou imatges mai vistes de la tercera temporada de La casa del dragón (que s’estrenarà l’estiu del 2026), la tercera temporada d’Euphoria (abril), Half man (la sèrie protagonitzada per Richard Gadd, creador de Mi reno de peluche, i Jamie Bell), Rooster (març), Stuart fails to save the universe, la segona temporada de Dune: Profecía, la tercera temporada de The Comeback (març), Lanterns o la sèrie de comèdia creada per Larry David amb la família Obama, entre d’altres. El conjunt d’imatges apunta una combinació de grans franquícies, propostes d’autor i nous formats pensats per arribar a públics diversos.
L’espot permet veure imatges inèdites de ‘La casa del dragón’ o ‘Euphoria’
El vídeo d’HBO Max també conté imatges d’altres grans apostes de ficció a curt termini, com El caballero de los siete reinos (19 de gener), la quarta temporada d’Industry (12 de gener), la segona temporada de The Pitt (9 de gener) o la quarta temporada de La edad dorada, consolidant un calendari carregat de retorns esperats.
La Cadena s’acosta al nou any amb una gran incertesa sobre el futur
Amb aquesta programació, HBO Max defensa “l’originalitat i la diversitat de veus” del seu catàleg, un discurs que vol marcar perfil en un mercat cada vegada més competitiu. Tot i això, la plataforma s’acosta al 2026 amb una notable incertesa arran de les ofertes que Netflix i Paramount han presentat per a la seva adquisició. Tant als EUA com a la UE, aquesta possible operació és analitzada amb lupa per les autoritats reguladores, amb l’objectiu d’evitar que derivi en un gegantí monopoli audiovisual.