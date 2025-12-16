AGENDA
Concert de piano de Goran Filipec
LA PROPOSTA DEL DIA
CONCERT DE PIANO DE GORAN FILIPEC
Amb motiu del 30è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre el Principat d’Andorra i la República de Croàcia ens complau convidar-vos al concert de piano de Goran Filipec. Hora: 19.30 h. ACCO-Andorra Congrés Centre. Ordino.
CANTADA DEL CONJUNT VOCAL D’INFANTS DE L’ESCOLA DE MÚSICA COMUNAL, PER A LA GENT GRAN
La Coral d’infants i conjunt de guitarres de l’Escola de Música, acompanyats de la d’Escaldes-Engordany, oferiran un concert a la gent gran. Llar de jubilats. Escaldes-Engordany.
LLETRES
ENTREGA DE PREMIS DEL XVI CONCURS DE NARRATIVA FANTÀSTICA I DE TERROR
El concurs literari arriba al moment clau, l’entrega de premis als millors relats seleccionats pel jurat i que també es poden llegir a la web del comú d’Encamp. No us perdeu aquest acte! Hora: 18 h. Biblioteca comunal. Encamp.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA: ‘LES GENS DE BILBAO NAISSENT OÙ ILS VEULENT’
La història comença a Espanya, amb dos naixements i dos abandonaments. El juny del 1943, una prostituta obesa de Bilbao dona a llum un nen, que confia als jesuïtes. Hora: 19 h. Llibreria francesa Moby Dick. Andorra la Vella.
TEATRE
‘ELS PASTORETS’
L’escola de teatre Entreacte presenta Els Pastorets, de Folch i Torres. L’adaptació és a càrrec de Mercè Canals. Hora: 20.30 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
CONFERÈNCIES
‘DE L’ÚTER A L’ÚTER: LES MEMÒRIES QUE HERETEM I COM SANAR-LES’
Una xerrada profunda per comprendre les memòries emocionals que heretem d’altres generacions i com poden influir en la nostra vida actual. Descobreix com identificar aquestes ferides transgeneracionals i iniciar un procés de sanació des de la consciència i l’amor. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.